«Nosotros hemos reestructurado económicamente el Ayuntamiento para disponer de mayor capacidad de inversión»

José Luis Fontaniella, alcalde Cangas del Narcea analiza la actualidad del municipio y desgrana las claves de su gestión en áreas como infraestructuras, salud e inversión pública.

– ¿Cómo se manifiesta el problema de la despoblación en su concejo y qué estrategias considera clave para hacerle frente?

–La despoblación supone la pérdida de músculo económico y social. Menos población implica el cierre de comercios, hostelería…se reduce la vida social. Menos familias son también menos niños, menos «vida» en nuestros más de 300 pueblos y, por tanto, menos médicos y menos profesores. De nuevo, menos actividad económica y menos servicios. Estoy seguro de que la mejora de las infraestructuras, tanto de comunicaciones como de telecomunicaciones, así como mejorar el acceso a la vivienda y a suelo industrial ayudarían a hacer más atractiva la vida en nuestro concejo. Además, creo que la gente necesita menos administración, pues la burocracia es, a veces, un gran problema.

–La soledad, la dispersión y la falta de servicios definen buena parte del envejecimiento en el medio rural. ¿Qué desafíos plantea en su municipio y cómo están tratando de paliarlos?

–Trabajamos para que la gestión municipal ayude a nuestros mayores a tener una vida más fácil y digna. Nuestra concejal de Servicios Sociales, Alba García, está liderando nuevas propuestas para combatir la soledad no deseada. Ejemplo de ello son el programa «Xuntanzas» o el bono-taxi. Con la primera, los mayores se reúnen e intercambian vivencias, experiencias, necesidades…. y, con la segunda, se pone a disposición de los vecinos que no pueden conducir y residen en las zonas más rurales la posibilidad de solicitar transporte para llegar a la villa y acceder a más servicios y actividades.

- Se da la paradoja de que en incluso en municipios con poca población cada vez es más difícil acceder a una vivienda? ¿Qué soluciones barajan desde el Ayuntamiento?

–La política de vivienda requiere de actuaciones serias del Gobierno de Asturias, pero no llegan. En este municipio existen varias parcelas, propiedad de SOGEPSA, situadas en La Cortina: ¿por qué no se hace vivienda pública allí? Por parte del Ayuntamiento, estamos trabajando para dotar al municipio de un nuevo planeamiento que permita edificar tanto en la villa como en los pueblos. Las normas urbanísticas actuales son muy restrictivas. Será un procedimiento largo y costoso, con 600.000 euros de inversión, pero si el futuro de nuestra sociedad depende de ello, hay que afrontarlo y punto.

– ¿Cómo valora las conexiones de su concejo con el resto del territorio asturiano? ¿Y el estado de las carreteras locales?

–El desastre político de estos últimos años en el concejo y en Asturias está lastrando el futuro de nuestros vecinos. Un Gobierno serio en Asturias defendería la necesidad de vertebrar la región con una autovía al suroccidente asturiano, así como la necesidad de más inversión. ¿Sabía usted que este Ayuntamiento tiene cinco veces más kilómetros de carreteras que mantener que los que tiene el Principado en Cangas del Narcea? Es evidente que el esfuerzo inversor ha de ser mayor.

–¿Qué impacto tiene en su municipio la falta de personal sanitario o la distancia a los hospitales? ¿Temen recortes por la reorganización del mapa sanitario?

–Ha habido un claro «antes y después». La falta de personal sanitario la estamos sufriendo en todo Asturias, pero el Hospital Carmen y Severo Ochoa no vive su peor momento. Los alcaldes tememos lo que pueda haber detrás de la reorganización del mapa sanitario, pero trabajamos por garantizar que no nos recorten servicios. No olvidamos lo que era el «Plan Director» que conseguimos no se ejecutase y suponía restricciones severas.

–Desde muchas alcaldías se denuncia la falta de recursos en cuanto a financiación municipal. ¿Cuál es la situación de su Ayuntamiento y qué margen tienen para invertir?

–Nos han llenado los Ayuntamientos de servicios que el Principado subvencionaba y que, con el paso del tiempo, si quieres mantener los debes asumir como Ayuntamiento, aunque no sea una competencia local. Además, la reducción de población supone la reducción de la financiación que llega a los Ayuntamientos. Por un lado, se aumentan los costes de servicios, como la limpieza viaria y, por otro, el Gobierno Central nos baja los ingresos municipales. Nosotros hemos reestructurado económicamente el Ayuntamiento para disponer de mayor capacidad de inversión. Estimamos una inversión de más de 4.000.000 de euros en esta legislatura. Este año, de hecho, solo en infraestructuras invertiremos 1,7 millones.

– ¿Qué dificultades afronta hoy la actividad ganadera y agrícola en su concejo: falta de relevo generacional, presión del mercado, ¿convivencia con la fauna salvaje...?

–La mayor dificultad son las administraciones y los gobiernos que no la tratan como merecen. Vimos al consejero de Medio Rural atacando a los ganaderos al defender la sobreprotección del lobo; asistimos a su nefasta gestión de enfermedades vacunas, de la PAC o de los daños de la fauna salvaje... Es una situación que jamás habíamos visto.

–¿Qué problemas arrastran los montes de su concejo? ¿Hay una gestión efectiva o siguen sin uso productivo, lo que limita también el pasto para la ganadería extensiva?

–El suroccidente adolece de falta de gestión de muchas hectáreas de monte por la falta de clarificación de la propiedad. En este sentido, las concentraciones parcelarias son una herramienta indispensable para la mejora de los pastos y el desarrollo de la ganadería en extensivo.

–Y para finalizar ¿Qué rincones, tradiciones o proyectos destacaría de su concejo y qué razones daría para invitar a los asturianos a redescubrirlo?

–Cangas del Narcea es, sin duda, el mejor lugar para vivir. No solo es un sitio tranquilo y seguro; es también un lugar con empleo y servicios para pequeños, adultos y mayores. Es un paraíso natural donde disfrutar de una amplia y variada actividad social y cultural. Solo aquí puedes vivir algo tan excepcional en el mundo como la Descarga en las fiestas del Carmen y La Magdalena. Somos el rincón vinícola de la región con unos viñedos heroicos, con cepas centenarias y una fiesta de la Vendimia con solera. En nuestro concejo se celebran concursos ganaderos nacionales y festivales de música como el Prestoso, gastronómicos como Brasas del Narcea o Cangas sin Gluten… Te puedes alojar en un Parador Nacional maravilloso u optar por medio centenar de casa rurales de primer orden y comprar en un comercio profesional y espectacular. Te animo a perderte por el hayedo de Monasterio de Hermo, el robledal de Muniellos, la Laguna del Puerto de Leitariegos o el Camino Real, Chouchina, Xunqueiras, el Cabril, El Acebo…a conocer el arte de los artesanos de la cerámica negra de Llamas del Mouro o de la fábrica de madreñas Virgen de los Remedios, en Pambley. Necesitaría más páginas para explicar por qué estoy en lo cierto cuando afirmo que Cangas del Narcea es el Paraíso del Paraíso.

