Rescatados dos montañeros en Onís y en Somiedo En ambos casos, los rescatados se encontraban bien de salud

E. C. Sábado, 9 de agosto 2025, 20:15 Compartir

Los Bomberos de Asturias han rescatado a dos montañeros este sábado en los concejos de Onís y Somiedo. En el primer caso, se recibió una llamada alertando de que una persona estaba gritando y pidiendo auxilio en la zona de Ario, en Onís.

El helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias localizó a un hombre que presentaba síntomas de estar exhausto. Fue trasladado a Cangas de Onís, donde una ambulancia le llevó al Centro de Salud.

En el segundo caso, una llamada alertó de que un hombre se había metido en una zona de maleza en la Pornacal, Somiedo, y no podía salir de allí.

El helicóptero de rescate lo localizó y fue trasladado hasta su vehículo en Villar de Vildas.

Temas

Somiedo

Onís