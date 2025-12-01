Residencial Santa Bárbara, funcionalidad, eficiencia y diseño en el centro de Gijón

Vista del nuevo edificio Santa Bárbara, la promoción con la que Tecniobras refuerza su presencia en Gijón.

Gijón vive un momento de transformación urbana con una alta demanda de vivienda nueva. Hogares que satisfacen las necesidades de los nuevos propietarios, eficientes y adaptados a nuevos estilos de vida. En este contexto, Grupo Tecniobras, la constructora cántabra líder, con más de 25 años de trayectoria y presencia consolidada en el norte de España, presenta Edificio Santa Bárbara, un proyecto residencial que nace para convertirse en un referente de calidad y bienestar residencial en pleno corazón de la ciudad.

Ubicada junto a playas, zonas verdes y una amplia oferta comercial y de servicios, Edificio Santa Bárbara combina diseño, confort, y una decidida apuesta por la funcionalidad, creando espacios amplios y luminosos. Una nueva promoción concebida para quienes desean vivir Gijón desde dentro, disfrutando de su dinamismo y sin renunciar a la tranquilidad de un entorno cuidado.

Ampliar 26 hogares únicos en la promoción Santa Bárbara, en el centro de Gijón y terrazas de hasta 90 m²

Un edificio contemporáneo con viviendas para todos los estilos de vida

Edificio Santa Bárbara está compuesto por 26 viviendas únicas, diseñadas para adaptarse a diferentes perfiles de residentes. Desde apartamentos de uno, dos y tres dormitorios hasta espectaculares áticos con terrazas de hasta 90 m², la promoción destaca por su versatilidad y por la atención al detalle presente en cada tipología.

Los cuatro bajos con jardín privado de 112 m² ofrecen una experiencia residencial que combina la comodidad del interior con la amplitud de un espacio exterior propio. A ello se suma que todas las viviendas cuentan con terrazas de 14 m², concebidas como un lugar íntimo para relajarse, leer, o simplemente dejar que la luz natural inunde las estancias.

Cada distribución interior ha sido cuidadosamente diseñada por el departamento de arquitectura de Grupo Tecniobras, apostando por estancias amplias, ordenadas y luminosas. Una filosofía que define a la marca desde sus inicios: crear hogares con personalidad propia para acompañar la vida de quienes los habitan.

Eficiencia energética y tecnología para un hogar del futuro

Uno de los valores diferenciales de Grupo Tecniobras es su apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética, un compromiso que durante la última década se ha materializado en todos sus proyectos. Y Edificio Santa Bárbara no es una excepción.

El proyecto incorpora un nuevo sistema de aerotermia con incorporación de suelo radiante, que garantiza un consumo energético responsable y una climatización eficiente durante todo el año. Además, la promoción integra un innovador sistema de ventilación mediante convertidor de aire, que renueva el ambiente de forma continua, saludable y silenciosa.

Edificio Santa Bárbara cuenta con calificación energética A, el estándar más exigente y un sello del compromiso de Tecniobras con la construcción sostenible y el bienestar a largo plazo.

Comodidad, seguridad y acabados de alta calidad

La promoción incluye equipamientos pensados para facilitar la vida diaria de sus residentes:

•Cocinas completamente amuebladas y equipadas.

•Acceso mediante videoportero electrónico.

•Puertas de seguridad y cerramientos de calidad.

•Garaje y trastero incluidos en todas las viviendas.

En el exterior, Edificio Santa Bárbara cuenta con una piscina comunitaria rodeada de zonas ajardinadas, ideal para disfrutar del buen tiempo, así como viales iluminados que garantizan un entorno seguro y confortable durante todo el año.

25 años construyendo futuro en el norte

Con más de dos décadas de trabajo, Grupo Tecniobras se ha consolidado como la constructora de referencia en Cantabria, sumando más de dos mil viviendas construidas y entregadas a sus propietarios, así como una firme apuesta por la expansión hacia Asturias y Galicia. La firma nació en el año 2000 como un ilusionante proyecto y hoy se ha transformado en un grupo familiar sólido, solvente y reconocido por la calidad de su construcción y por el compromiso humano que define a su equipo.

El crecimiento de Tecniobras ha sido posible gracias a un equipo multidisciplinar formado por más de cincuenta profesionales: arquitectos, técnicos, jefes de obra, personal de diseño, administración y departamento comercial. Un conjunto de especialistas enfocados en ofrecer seguridad, confianza y un acompañamiento cercano a cada cliente en uno de los momentos más importantes de su vida: la compra de su nuevo hogar.

Vivir Gijón desde dentro

Edificio Santa Bárbara representa el nuevo horizonte de Grupo Tecniobras en Asturias: una promoción que simboliza la evolución de la marca, su apuesta por el diseño contemporáneo y la voluntad de construir hogares diseñados para vivir y disfrutar.

Vivir en Edificio Santa Bárbara es apostar por la calidad de vida, por la eficiencia y por una ubicación privilegiada. Es elegir un hogar diseñado con mimo, construido con experiencia y respaldado por una marca que lleva 25 años avanzando el futuro.

