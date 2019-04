Restringen el acceso de turistas al parque de Fuentes del Narcea para no molestar a los osos El oso pardo se encuentra en la actualidad en época de celo, la mejor para el avistamiento. / E. C La resolución entrará en vigor la próxima semana y limitará el paso en época de celo a áreas sensibles, sin afectar al resto de usos del espacio protegido BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Sábado, 27 abril 2019, 03:10

El Principado ha aprobado una resolución con la que se restringe de forma temporal el acceso de visitantes y turistas a caminos que conducen a zonas oseras «sensibles» durante la temporada de celo de los plantígrados. La medida surge tras constatarse un acercamiento «temerario» a osas con crías en determinadas zonas del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en concreto, en el concejo de Cangas del Narcea durante la festividad de Semana Santa. «Es una circunstancia extraordinaria», afirmó el director del parque natural, Pablo García. Esta restricción en los accesos excluye a los propietarios con derechos de uso dentro del espacio natural protegido.

La alerta saltó al tener constancia que había grupos de visitantes que se estaban acercando a las oseras de forma «temeraria» con el fin de conseguir una fotografía del plantígrado. Una situación no aconsejable, sobre todo, al encontrarse aún la especie en periodo de celo. Por ello, la Consejería de Infraestructuras y Medioambiente optó por tomar esta resolución administrativa. «Hasta que hayamos superado la fase del celo nos vemos en la obligación de promover esta circunstancia extraordinaria. Siempre con la aquiescencia del Ayuntamiento de Cangas del Narcea», puntualizó el director del espacio protegido. Es, precisamente en la época de celo cuando resulta más fácil observar el oso pardo en todo su esplendor.

La resolución, ya redactada y firmada, entrará en vigor la próxima semana. Según explicó el regidor cangués, José Víctor Rodríguez, será la guardería quien informe a los responsables de los alojamientos turísticos cuáles serán las zonas de avistamiento de osos que queden restringidas en ese periodo de celo.

No obstante, tanto la Administración local como la regional reiteraron que esta restricción no afectará a la población local que, en el ejercicio de sus funciones, tiene que acceder a zonas de pastos, como es el caso de los ganaderos. «Seguirán teniendo el mismo derecho de acceso», aclaró García. En este sentido, el regidor cangués subrayó que se trata de «un restricción que no afecta a propietarios de montes o ganaderos. Afecta a prácticas turísticas únicamente».

El objetivo de esta medida, según explicó García, pasa por garantizar que los grupos familiares de plantígrados que hay puedan prosperar. «Si una osa con su cría detecta una presencia permanente del ser humano en las proximidades de la osera puede tomar la decisión de abandonarla. En el momento que la abandona con la cría, puede ser intentada o pretendida por algún oso macho que no tendría ningún reparo en atacar a la cría». Así, se pone en riesgo el tracto hereditario, se perdería una generación.

Regular la observación

El director general de Biodiversidad, Manuel Calvo, aseguró que este tipo de medidas no es exclusiva en el parque natural de Fuentes del Narcea. De hecho, ya se aplicó en otros puntos concretos de la región para evitar riesgos con la población osera derivados de la observación de fauna. «En el parque natural de las Ubiñas se ha hecho resolución de restricción temporal de acceso en el concejo de Teverga, en el Camino Real de Puerto Ventana, en una zona de cameo de oso. También en el Pico Gorrión, en el concejo de Quirós, en una zona reproductora en la que cada dos años hay presencia de osas con crías, había una ruta y se restringió temporalmente el acceso a esa zona».

La observación de fauna salvaje y, sobre todo, de oso en el Principado de Asturias está siendo regulada en la actualidad. Esta práctica, contó Calvo, se está realizando en la revisión de los instrumentos de gestión de los parques naturales. «En el Plan Rector de Uso y Gestión de cada parque natural será donde se va a regular esa actividad. Será en el propio texto, donde se refiere a las actividades de uso público y turismo y en los anexos de los instrumentos», concretó el director general.

Fuera de los espacios protegidos será el Plan de Recuperación del Oso Pardo el que establezca la regulación de esta actividad.