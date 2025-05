«Ribera de Arriba es un privilegiado. Tiene recursos porque los vecinos soportan unas cargas de industria brutales»

ASTURIAS RURAL, LA ESPERANZA VERDE Lunes, 19 de mayo 2025, 16:49 | Actualizado 17:34h. Compartir

Tomás Fernández, alcalde de Ribera de Arriba repasa los principales logros y retos que aborda el municipio en materias como infraestructuras, salud, inversión pública, etc.

– ¿Cómo se manifiesta el problema de la despoblación en su concejo y qué estrategias considera clave para hacerle frente?

–Pues con mayor incidencia pienso que otros municipios, al estar a tan solo 5 minutos de Oviedo. La capital nos da mucho, pero en esto nos hace sombra… es difícil competir en servicios. La conectividad, sin ir más lejos, las empresas invierten donde sacan tajada y donde no, poco podemos hacer. A pesar de ello, intentamos atraer industria que genere puestos de trabajo y prestamos servicios de calidad con el privilegio de estar en una zona rural en la zona central de Asturias con unas comunicaciones increíbles.

–La soledad, la dispersión y la falta de servicios definen buena parte del envejecimiento en el medio rural. ¿Qué desafíos plantea en su municipio y cómo están tratando de paliarlos?

–La concejalía de bienestar social junto con la Consejería y las asociaciones trabajan para que a los mayores no les falte de nada y no escatimamos ni un céntimo. Son nuestro pilar y hay que cuidarlos, lo merecen. Tenemos programas coordinados como envejecimiento activo, que prácticamente implica una actividad y seguimiento diario para paliar los desafíos de la cuestión que me plantea.

–Se da la paradoja de que en incluso en municipios con poca población cada vez es más difícil acceder a una vivienda? ¿Qué soluciones barajan desde el Ayuntamiento?

–Generar puestos de trabajo a través de nuevas industrias en un entorno rural con servicios de calidad, entendemos que eso generará demanda. Porque no nos olvidemos que la iniciativa privada debe ver las virtudes del concejo, el ayuntamiento no es un promotor de vivienda ni lo debe ser salvo circunstancias excepcionales.

–¿Cómo valora las conexiones de su concejo con el resto del territorio asturiano? ¿Y el estado de las carreteras locales?

–Como alcalde siempre debo de pedir más - tenemos frecuencias de tren y autobús-,pero comprendo que los servicios que se implementen no pueden ser deficitarios - por ello pienso que hoy en día hay un buen equilibrio en relación al número de habitantes que somos, aunque sigo trabajando porque pienso que se puede mejorar, por ejemplo coordinándonos con en el transporte público de Oviedo al ser municipio limítrofe, pero Municipio que nos asiste en muchos servicios.

–¿Qué impacto tiene en su municipio la falta de personal sanitario o la distancia a los hospitales? ¿Temen recortes por la reorganización del mapa sanitario?

–Por suerte estamos a cinco minutos del HUCA con transporte público directo. Como dije, estar cerca de Oviedo nos perjudica en cosas y en otras como esta nos beneficia. Eso no quiere decir que no pelee por tener mi consultorio médico con el mejor nivel que se pueda para beneficiar a mis vecinos.

–Desde muchas alcaldías se denuncia la falta de recursos en cuanto a financiación municipal. ¿Cuál es la situación de su Ayuntamiento y qué margen tienen para invertir?

– Me solidarizo y no soy quién para opinar porque Ribera de Arriba es un privilegiado. Tiene recursos porque los vecinos soportan unas cargas de la industria brutales. Quizás otros Municipios no tienen esa suerte. Soy claro y siempre lo digo, bienvenida la industria de todo tipo que genere riqueza y trabajo, que no son tiempos para quedar bien y solo ir vestidos de verde, que si hay un apagón igual no se nos ve.

–¿Qué dificultades afronta hoy la actividad ganadera y agrícola en su concejo: falta de relevo generacional, presión del mercado, ¿convivencia con la fauna salvaje...?

–Hay que afrontarlo tal y como es- el sector primario está en crisis hoy en día - pero a mí me parece fundamental, y si alguien en Ribera de Arriba emprende o tiene ideas para regenerarlo yo estaría encantado de estudiarlo, porque para mí es fundamental, pero como digo al principio con los pies en el suelo y viendo la realidad.

–¿Qué problemas arrastran los montes de su concejo? ¿Hay una gestión efectiva o siguen sin uso productivo, lo que limita también el pasto para la ganadería extensiva?

–En Ribera de Arriba no hay problema con los montes, hay un equilibrio y no generan problema alguno. En ese aspecto tenemos suerte, vecinos y Administración lo llevamos muy bien.

–Y para finalizar, ¿qué rincones, tradiciones o proyectos destacaría de su concejo y qué razones daría para invitar a los asturianos a redescubrirlo?

– Mi labor desde que tome posesión es dar a conocer Ribera de Arriba, pero sin engañar a nadie, simplemente mostrándolo como es y ¿sabe qué le digo?, que me ha ido muy bien. La gente viene sobre todo por la cultura, por sus comunicaciones, por su gastronomía, y al final se queda con sus gentes y yo como Alcalde contentísimo. Imagínese, Ribera de Arriba no tiene que venderse, ¡solo dejarse conocer… y quien aún no lo haya hecho que venga y si quiere, que me llame que yo me brindo a enseñarlo… ja ja!

