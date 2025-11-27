Cuatro detenidos por robos con violencia en locales de Corvera y Aller Tres de ellos fueron captados por las cámaras del establecimiento y les arrestaron cuando trataban de huir

Un vecino de Corvera de 33 años, detenido por diversos robos con fuerza en establecimientos públicos del concejo desde el pasado 10 de noviembre. Estos robos se llevaban a cabo en lugares tan diversos como un centro de formación, una barbería y un establecimiento de alimentación.

El modus operandi empleado en todos ellos era el mismo, accedían a través de la ventana situada en la parte superior de la puerta de acceso, fracturándola o desmontándola. Alguno de los establecimientos fue objeto de dos robos en días consecutivos, otros se perpetraron en la misma calle y en la misma noche. En todos los casos el objetivo era el dinero que se encontraba en las cajas registradoras, ascendiendo a algo más de 1.000 euros en total.

La investigación de los agentes de la Guardia Civil de Avilés llevó a identificar a una persona como presunta autora de los robos. A esta persona le constan antecedentes por hechos de idénticas características en cuando a la forma de comisión como en el tipo de establecimientos.

Finalmente, el día 25 de noviembre, los agentes detuvieron a un vecino de Corvera de 33 años, que finalmente quedó en libertad con la obligación de comparecer en la sede judicial cuando fuera requerido.

Detenidos 'in fraganti'

Por otro lado, a las 3:40 horas de la madrugada de este miércoles, la Guardia Civil de Asturias recibió el aviso de un robo desde una central de alarma en un establecimiento de hostelería situado en una localidad del concejo de Aller.

Comunicado el hecho a las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Ujo, Cabañaquinta y Pola de Lena, una de ellas se trasladó al lugar mientras que las otras dos establecieron un punto de verificación en un cruce próximo.

En este robo participaron tres personas que fracturaron la puerta principal del establecimiento. Mientras dos permanecían en el exterior en actitud vigilante, el tercero accedió a su interior y, tras forzar la caja registradora, se apoderó de unos 800 euros, abandonando la zona inmediatamente en un turismo de la marca Volkswagen de color blanco.

En torno a las 4 horas, efectivos de la Guardia Civil de Cabañaquinta interceptaron el vehículo, en el que iban tres personas. Una vez identificadas, resultó que su aspecto físico y las ropas que llevaban correspondían con las que portaban tres personas cuyas imágenes quedaron grabadas en las cámaras del establecimiento en el momento del robo. Los agentes registraron el vehículo, donde localizaron en el suelo, bajo los asientos, una palanqueta, dos gorros y una bufanda de color negro, así como guantes de látex.

En el registro de las pertenencias de uno de los identificados encontraron escondidos en la cintura del pantalón 140 euros en billetes, por lo que procedieron a su detención.

Los tres detenidos son vecinos de Mieres y Langreo de edades comprendidas entre los 48 y los 54 años con antecedentes policiales por hechos similares.

Tras la finalización de las citadas diligencias los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Plaza de Lena.