Roland McDonald 'ingresa' en el HUCA

Roland McDonald tendrá habitación propia en el Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA). Una en la que no se servirán las hamburguesas que sustentan a la fundación, pero sí que acogerá atodas las familias asturianas de los menores que tengan ingresos de larga duración en el centro hospitalario asturiano. Ocupará 200 metros cuadrados y estará en las inmediaciones de Pediatría, como ocurre ya en los otro cuatro hospitales que, en todo el país, cuentan con este servicio. Los centros Miguel Servet, de Zaragoza; Vall D'Hebron, en Barcelona; La Paz, en Madrid, y Virgen de la Arriaxaca, en Murcia ya disponen de esta sala que financia la Fundación Roland McDonald.

Sin fecha inaugural aún, el HUCA ha firmado un convenio con la entidad para la construcción de esa sala familiar, acuerdo que ha sido rubricado por Beatriz López, gerente del Área Sanitaria IV, y Lucía Masuet, la directora de la fundación. Para la primera, el acuerdo es «importante porque en el HUCA tenemos un compromiso con la excelencia en la investigación y en la docencia, pero también nos gusta abrir el hospital a la sociedad». Un hospital que, como dijo Lucía Masuet, «es ya diferente a otros, es maravilloso», debido a su diseño, pero que «ahora tendrá el punto de calidad que aporta la sala familiar».

La sala ocupará 200 metros cuadrados y contará con espacio para cocina, salón, baños, área de juegos y de estudios. «Tratamos que sea lo más parecido a una casa y lo más diferente a un hospital. Donde las familias de los menores ingresados puedan estar tranquilos». No atenderá, como el propio hospital, solo a enfermos ovetenses, sino de toda la región. En la propuesta asturiana tuvo mucho peso «Pío Fernández, que nos dijo que el HUCA tenía que tener una de estas salas», explicó Masuet en referencia al empresario franquiciado de los restaurantes en Asturias.

El coste corre a cargo de la Fundación Roland McDonald, mientras que el HUCA cede el espacio. «Es una prueba de la colaboración público-privada» que mejorará la calidad en la atención «ya que, por muy bonito que sea un hospital, siempre es un ambiente hostil para los enfermos y sus familias», explicó Aquilino Alonso. El gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) explicó que cuando llegó la propuesta de la fundación «lo vimos como una gran oportunidad». Porque, como señaló Beatriz López, «será la primera sala familiar de todo el norte de España». Y la quinta en todo el país.

