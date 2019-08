«Salas ye el paraíso, ye lo máximo» Iván Cano, en el alto de El Viso, cantando a pleno pulmón 'Viento del Norte'. :: E. C. Iván Cano triunfa con su versión de 'Viento del Norte' ante la capilla de El Viso MIGUEL ROJO Jueves, 15 agosto 2019, 04:02

Se trata de un vídeo sencillo, en el que la cámara, sostenida por un colega, enfoca a un chaval, este se pone a cantar 'Viento del Norte', éxito del artista cántabro Nando Agüeros, y se ve el típico paisaje asturiano de onduladas praderías verdes, oscuras montañas y nubarrones amenazantes preñados de lluvia. Y sin embargo, en los últimos días, esta actuación improvisada salta de teléfono en teléfono y se comparte en redes sociales sin freno, como si fuese la canción del verano. A última hora de ayer, el vídeo llevaba casi 40.000 reproducciones y el teléfono de Iván Cano (Salas, 1981), el artista protagonista, no dejaba de sonar con felicitaciones y enhorabuenas. «La verdad es que es toda una sorpresa, porque surgió de la forma más espontánea y está petándolo», comenta entre risas a EL COMERCIO. «Estoy todo el día cantando, hago muchos vídeos y los comparto en las redes sociales. Esta vez subí con unos amigos a enseñarles la capilla de El Viso, nos animamos a grabar algo sobre la marcha y, mira, mejor que muchos vídeos que grabé en estudio con todo el cuidado del mundo», compara.

El proceso de producción, en este caso, fue sencillo: Iván Cano es cantante profesional, así que tiene muchas bases instrumentales grabadas y las lleva en el coche para cantar sobre ellas. Abrió las puertas del vehículo, puso la música a tope, y a cantar, con el viento contestándole y un paisaje típicamente asturiano como escenario. «Si esto sirve para que la gente conoza un poco más Salas, que es una zona un poco olvidada por el turismo, ya me doy por satifescho, porque para mí Salas es el paraíso, ye lo máximo», cuenta.

Además de versiones, Cano también tiene composiciones propias y entona con especial cariño 'Soy fíu de un mineru', dedicada a Mario Cano, su padre, que falleció en 2012: un minero de los de toda la vida que además regentaba junto a su mujer, Trini, el bar La Luciana, en Salas. Un punto de encuentro indispensable.

Más información Una canción en lo alto del Viso conquista las redes sociales

En su día también hizo un vídeo cantando este mismo tema en un parking de Pumarín, en Oviedo, pero no tuvo tanta repercusión. Como tampoco la tiene el trabajo de los cantantes de orquesta y sus compañeros. Cano gira ahora con el Grupo Beatriz, que anoche actuaba en El Carbayu, en Cangas del Narcea, hoy viaja a Zamora, el sábado se sube al escenario en Laviana para poner música al Descenso Folclórico del Nalón, el domingo toca en Grado, el lunes en las fiestas de Molledo, en Siero, y el martes, por no seguir contando, en las de Lugo de Llanera. «En agosto tocamos todos los días, solo descansamos el día 1 y el 27 en todo el mes», resume. Muchos kilómetros y horarios imposibles que además compatibiliza con su trabajo habitual, en el registro y el padrón del Ayuntamiento de Salas. «Estoy esperando a ver si sale la plaza, pero por ahora no soy funcionario», detalla.

A sus 38 años, Iván Cano lleva alrededor de 25 en eso de la música, porque «a las 13 o 14 años» empezó actuando como solista, cantando por los pueblos de Salas y concejos limítrofes y en algún bar. «Donde podía», recuerda. Su momento de despegue, que espera que ahora se confirme con el éxito de su actuación campestre, tuvo lugar en 2002, cuando se apuntó a Operación Triunfo y quedó a las puertas de entrar en la Academia, porque estuvo en la final en Barcelona, aunque finalmente no resultó elegido. Muy poco después ya le fichó el grupo Waykas. Y a continuación fue pasando por las orquestas Alto Standing, Nueva Banda, una segunda etapa en Waykas, Versión Original y Grupo Beatriz, con el que ahora recorre toda España. «Es duro, son muchos kilómetros, pero al menos trabajo en lo que me gusta, que es cantar», celebra.