El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sánchez anuncia un embargo de armas a Israel y ocho medidas más contra el «genocidio» en Gaza
El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se saludan en un pasado acto político. EFE

Sánchez ensalza la «fortaleza» de Asturias y su cultura en el Día de la región: «¡Puxa Asturies, en toes les ocasiones!»

Sánchez ha cerrado su mensaje de este 8 de septiembre con una expresión de apoyo a la comunidad autónoma

E. P.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:28

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes el Día de Asturias con un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en el que destaca la fortaleza y solidaridad del Principado para afrontar desafíos, así como su riqueza cultural.

«¡Feliz #DíaDeAsturias!», ha escrito el jefe del Ejecutivo, quien ha subrayado que «su fortaleza y solidaridad para afrontar los desafíos son dignas de reconocimiento, tanto como su cultura sidrera, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la @UNESCO».

Sánchez ha cerrado su mensaje de este 8 de septiembre con una expresión de apoyo a la comunidad autónoma: «¡Puxa Asturies, en toes les ocasiones!».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  4. 4 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  5. 5 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  6. 6 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  9. 9 Álvaro Queipo afirma que las manifestaciones propalestinas en la Vuelta «dan una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos»
  10. 10 «Solo soy un eslabón más en la cadena de una parroquia viva y joven»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez ensalza la «fortaleza» de Asturias y su cultura en el Día de la región: «¡Puxa Asturies, en toes les ocasiones!»

Sánchez ensalza la «fortaleza» de Asturias y su cultura en el Día de la región: «¡Puxa Asturies, en toes les ocasiones!»