Sánchez ensalza la «fortaleza» de Asturias y su cultura en el Día de la región: «¡Puxa Asturies, en toes les ocasiones!» Sánchez ha cerrado su mensaje de este 8 de septiembre con una expresión de apoyo a la comunidad autónoma

El presidente del Principado, Adrián Barbón, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se saludan en un pasado acto político.

E. P. Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:28 | Actualizado 10:54h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes el Día de Asturias con un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en el que destaca la fortaleza y solidaridad del Principado para afrontar desafíos, así como su riqueza cultural.

«¡Feliz #DíaDeAsturias!», ha escrito el jefe del Ejecutivo, quien ha subrayado que «su fortaleza y solidaridad para afrontar los desafíos son dignas de reconocimiento, tanto como su cultura sidrera, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la @UNESCO».

Sánchez ha cerrado su mensaje de este 8 de septiembre con una expresión de apoyo a la comunidad autónoma: «¡Puxa Asturies, en toes les ocasiones!».