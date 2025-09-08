Sánchez ensalza la «fortaleza» de Asturias y su cultura en el Día de la región: «¡Puxa Asturies, en toes les ocasiones!»
Sánchez ha cerrado su mensaje de este 8 de septiembre con una expresión de apoyo a la comunidad autónoma
E. P.
Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:28
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes el Día de Asturias con un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en el que destaca la fortaleza y solidaridad del Principado para afrontar desafíos, así como su riqueza cultural.
«¡Feliz #DíaDeAsturias!», ha escrito el jefe del Ejecutivo, quien ha subrayado que «su fortaleza y solidaridad para afrontar los desafíos son dignas de reconocimiento, tanto como su cultura sidrera, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la @UNESCO».
Sánchez ha cerrado su mensaje de este 8 de septiembre con una expresión de apoyo a la comunidad autónoma: «¡Puxa Asturies, en toes les ocasiones!».
