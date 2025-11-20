Listas de espera en la sanidad asturiana: Más de 22.000 personas siguen esperando para ser operadas Todavía hay, aun así, 22.548 cirugías pendientes y 113.040 pacientes que están esperando por una primera consulta con los especialistas hospitalarios

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) acumula diez meses consecutivos de descenso interanual de las listas de espera. A 31 de octubre, estaban pendientes de una operación 1.238 personas menos que hace un año. Aún así, la sanidad pública asturiana todavía tiene a 22.548 pacientes esperando a pasar por quirófano, después de que los hospitales realizasen nada menos que 6.318 intervenciones. Se trata de la segunda mejor cifra para un mes de octubre de los últimos ocho años y «supera con amplitud los registros previos a la pandemia», según destacan fuentes de la Consejería de Salud.

La mayor reducción de la lista de espera se produjo entre los pacientes que tardan más de 91 días en ser citados para una operación programada. En cuanto a la espera media, ha bajado en casi seis días con respecto a septiembre. También disminuye la demora en las consultas externas de los hospitales, que se sitúa en 93 días, diez menos que en octubre de 2024. Los facultativos de Atención Especializada llevaron a cabo 174.816 consultas, un 20% más que el mes anterior. Pero, al igual que ocurre con la lista de espera quirúrgica, las cifras globales siguen siendo muy elevadas, con 113.040 pacientes todavía pendientes de una primera cita con el especialista.

El Sespa también actualizaba este jueves los datos relativos a las técnicas diagnósticas. En comparación con el año pasado, la lista de espera para hacerse una prueba ha menguado en 1.465 personas y, «en el caso de TAC, ecografías, mamografías y colonoscopias, la espera se sitúa por debajo de los dos meses».

