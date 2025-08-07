El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
Una usuaria de silla de ruedas recibe información de Cecoec durante la visita de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. José Simal

Las cuentas del sector de los cuidados en Asturias: 508 millones de ingreso y casi 15.000 empleos

El Principado anuncia la creación de una oficina Cecoec para canalizar los proyectos que generan las empresas sociosanitarias de la región

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:48

Más de 508 millones del Producto Interior Bruto (PIB) asturiano. Más de 174 millones de recaudación fiscal. Casi 15.000 empleos, en concreto, 14.829. « ... El sector de los cuidados es estratégico para Asturias», aseguró la consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Y, para probarlo, Marta del Arco tiró de cifras. «Corresponden al ejercicio de 2021, con lo que, en este momento, serán mucho más altas». Tanto como que, antes de 2030, tanto Principado como empresarios saben que necesitarán sumar a los actuales 10.000 nuevos puestos de trabajo. Porque el 'baby-boom' es ya un 'senior-boom' que reclama cuidados de larga duración. Y, la mayoría, quiere tenerlos en sus casas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

