Las cuentas del sector de los cuidados en Asturias: 508 millones de ingreso y casi 15.000 empleos

Más de 508 millones del Producto Interior Bruto (PIB) asturiano. Más de 174 millones de recaudación fiscal. Casi 15.000 empleos, en concreto, 14.829. « ... El sector de los cuidados es estratégico para Asturias», aseguró la consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Y, para probarlo, Marta del Arco tiró de cifras. «Corresponden al ejercicio de 2021, con lo que, en este momento, serán mucho más altas». Tanto como que, antes de 2030, tanto Principado como empresarios saben que necesitarán sumar a los actuales 10.000 nuevos puestos de trabajo. Porque el 'baby-boom' es ya un 'senior-boom' que reclama cuidados de larga duración. Y, la mayoría, quiere tenerlos en sus casas.

Esas son algunas de las claves que ofreció la consejera de Derechos Sociales y Bienestar durante la jornada Cecoec que se celebra en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). En el Tendayu del Pueblo de Asturias, la consejera explicó que «la economía de los cuidados representa mucho más que una respuesta a necesidades. Es un sector estratégico que genera empleo, impulsa la innovación y fortalece la cohesión social». Con los números sobre la mesa, ve ella confirmado que el cuidado «no es un gasto, es una inversión con retorno económico y social». De ahí que considere clave el Laboratorio Cecoec, siglas del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo. Porque supone la institucionalización de la colaboración público-privada.

Como recordó ella, el primer convenio, financiado con 2 millones de fondos europeos, se firmó en 2022. «Ahora iniciamos el segundo convenio, pero es que los números del primero hablan por sí solos». El rosario de cifras incluye «más 1.700 horas de formación impartida a casi 900 personas. También 31 planes de acción para centros y servicios privados. Tres encuentros, con más de 2.500 visitantes, 1.200 congresistas y casi 70 estands». Sin olvidar que hubo, también, «más de 800 participantes en foros de innovación y envejecimiento activo y calidad de los cuidados; 40 empresas en el programa TIC-Cecoec promoviendo soluciones tecnológicas que mejoran la vida de quienes cuidan y de quienes son cuidados». En esa línea, destacó «herramientas como CuidaTech o el mapa cld y un portal web que visibiliza y conecta el sistema de cuidados».

Línea específica para cuidar al cuidador

Con esta segunda edición del convenio, que supone 2 millones más para repartir entre las cámaras de Comercio de Gijón, Oviedo y Avilés, se busca «un modelo de cuidados profesional, ético, innovador y humano», resaltó Marta del Arco, quien también ensalzó «la colaboración público-privada que impulsa Cecoec es un ejemplo de cómo sumar esfuerzos desde distintos ámbitos para lograr un impacto real».

Insistió en que se trata de un sector que genera «riqueza, empleo y cohesión social», por lo que en este segundo convenio se creará «la oficina Cecoec, germen de una entidad con personalidad jurídica propia», además de «una línea específica para cuidar a quienes cuidan. Cuidando al cuidador a través de herramientas digitales». Se busca, con ello, «mejorar su bienestar y brindarles apoyo».

También se llevarán a cabo «acciones con personas mayores, tanto del entorno urbano como el rural», para promover el envejecimiento activo y contar con su opinión para marcar los planes a futuro. Tal y como adelantó EL COMERCIO, en el estand que Cecoec tiene en la Fidma se está llevando a cabo una encuesta a todos los mayores de 65 años, para elaborar planes de cuidados a la carta. También se consultan a los cuidadores profesionales y a los familiares, para conocer sus necesidades.