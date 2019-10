El gobierno socialista de Siero aprueba el presupuesto de 2020 con el apoyo de Foro, PVF, Ciudadanos y Vox Asciende a 45,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,12% con respecto al vigente JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 3 octubre 2019, 13:11

El gobierno socialista de Siero aprobó esta mañana el presupuesto municipal para el ejercicio 2020 con el respaldo de cuatro de los siete grupos de la oposición. A los apoyos ya anunciados, y rubricados esta semana por escrito, de Foro Asturias y la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), se sumaron durante la sesión extraordinaria los ediles de Ciudadanos y Vox, mientras que el PP, Izquierda Unida y Somos Siero votaron en contra. El presupuesto consolidado del próximo ejercicio asciende a 45,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,12% con respecto al vigente. Cinco millones se destinarán a inversiones y se solicitará un crédito de 852.959 euros para financiar una parte de esas actuaciones.

El concejal de Hacienda de Siero, el socialista Alberto Pajares, destacó la voluntad del gobierno de «buscar el consenso» con la oposición. Desgranó las previsiones de ingresos y gastos y mencionó las principales inversiones en saneamientos, caminos, aguas y alumbrado o las actuaciones previstas en los cuatro núcleos urbanos. Y subrayó, por último, la importancia de aprobar pronto el presupuesto para poder acometer más inversiones.

El portavoz de Foro, Eduardo Martínez, aboga por mantener «la misma línea de entendimiento y consenso buscando acuerdos en beneficio de los ciudadanos y siguiendo nuestro programa electoral». Destacó que se «aúnen esfuerzos en la zona rural y urbana», las partidas para señalizaciones, caminos, alumbrado, las áreas industriales y asociaciones de comerciantes; las ayudas a Cáritas, Asociación Nora y el Asilo, y los columpios adaptados en parques infantiles.

El portavoz de Vox, Alejandro Álvarez, dijo que los tres pilares de su grupo eran el empleo, la educación y las actividades infantiles y para adolescentes, que se traducían en diecisiete propuestas. Reconoció algunas «carencias» en el presupuesto, como era no aumentar la plantilla de la Policía Local, pero admitió que la propuesta del gobierno daba cumplimiento «al 37%» del programa electoral de Vox, «por lo que nuestro voto será favorable». Y anunció «una oposición dura y exigente en el cumplimiento del presupuesto».

Más presión fiscal, denuncia Somos

El portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, lamentó que la presión fiscal «aumentará un 2,7% por habitante, sin que esa subida de impuestos vaya aparejada a nuevos derechos». Acusó al gobierno de culminar «un acto en tres fases de lo que nunca se debe hacer en política: primero, subir los salarios y asesores; segundo, subir los impuestos y, en tercer lugar, recortar los gastos en servicios sociales, empleo y cooperación internacional». Y, a continuación, fue enumerando todas las partidas reducidas.

Pintado cifró el coste previsto en asesores en 326.306 euros, «más que todos los recortes del Capítulo IV, porque el dinero está en un sitio o en otro lado», dijo. Y reprochó al gobierno que ni siquiera respondiera al borrador que su grupo les había presentado con cuatro propuestas detalladas: un plan de vivienda, un plan de transporte municipal, crear una empresa pública de energía y un plan de empleo.

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Martín, agradeció al gobierno su voluntad de diálogo. Discrepó con el recorte del 10% de las subvenciones a colectivos, pero aplaudió la inclusión de varias de sus demandas en materia de educación: una partida para un programa contra el acoso escolar, «que es un hito para Siero», dijo; los aseos del colegio poleso Celestino Montoto, la posibilidad de ampliar las plazas de educación infantil o gestionar el regreso a Siero de la Escuela Oficial de Idiomas.

Valoró también las partidas para la finca municipal La Cebera, de Lugones; para dinamizar al comercio local, la construcción de las rotondas en La Fresneda y El Berrón, la prolongación de la calle Santa Isabel, de Lugones, o las inversiones en la zona rural. Martín concluyó diciendo que hay aspectos «mejorables», pero que su grupo dará «un voto de confianza hacia ese presupuesto».

El portavoz de Izquierda Unida, Edgar Cosío, comenzó diciendo que es el quinto presupuesto que aprueba el gobierno que preside Ángel García «con el apoyo de los votos a su derecha y ninguno a su izquierda, y no es la demagogia del no por el no, sino porque tenemos razones sobradas para no votar a favor de este presupuesto». El edil dijo que el aumento de la presión fiscal «no es necesariamente malo, pero, en este caso, no mejora los servicios públicos»

Cosío ofreció unos datos comparativos: el gasto en empleo en Siero es de 3,34 euros por habitante frente a los 53 euros de Asturias y España. Y lamentó que Siero haya sido uno de los cinco concejos de toda Asturias que no concurrió a una convocatoria autonómica de ayudas para el empleo. Según sus datos, el gasto de Siero en bienestar social es de 65,67 euros por habitante frente a los 85,44% de España y los 152,7% de Asturias. Y recordó que hubo 129 familias que se quedaron sin beca de comedor.

Y en vivienda, Siero gasta 0,44 euros por habitante y año frente a los 24,68 euros de Asturias y los 66,44 de España. «En cambio, en gastos de publicidad y protocolo estamos a la cabeza de Asturias», lamentó. También reprobó la retirada de partidas para cooperación o con la fundación Fasad. El grupo de IU había presentado dos enmiendas para su debate plenario proponiendo cambios en algunas partidas, pero fueron rechazadas.

La auditoría pendiente del Patronato Deportivo

El portavoz del PP, Cristóbal Lapuerta, planteó revisar la política de exenciones por uso de instalaciones de la Fundación de Cultura y sustituirla «por subvenciones de más o menos cuantía con los criterios actuales o revisados». Y del Patronato Deportivo Municipal, que calificó de «patata caliente», reclamó el cumplimiento del acuerdo plenario del anterior mandato para realizar una auditoría de ese órgano. «No se trata de buscar culpables de nada, sino conocer lo que se puede o debe hacer», dijo. También propuso cambiar el sistema actual de subvenciones nominativas «por otro más transparente».

Lapuerta planteó acometer una serie de inversiones para lograr ahorros en el futuro: para evitar pérdidas en la red de aguas, el plan director de saneamiento pendiente o un estudio de eficiencia energética. Lamentó el progresivo deterioro del edificio que ocupó la asociación Cébrano, en Carbayín, o la falta de un estudio sobre la contaminación en Lugones.

Respaldó la ampliación de la calle de Santa Isabel, pero considera que debería haberse negociado la cofinanciación de la rotonda de La Fresneda con la empresa constructora de la urbanización. Y agradeció que se mantengan las ayudas al Asilo, Cáritas o la asociación Nora, ya que aportan más al municipio de lo que reciben. El portavoz popular no descarta llegar a entendimientos con el gobierno a lo largo del mandato o en próximas modificaciones de crédito.

En el turno de réplicas, el portavoz de IU criticó la partida de tres mil euros para implantar el contenedor marrón. «Espero que sea una broma. Hay un estudio de Cogersa que lo cifra en 6,73 euros por habitante implantarlo en Siero, con esa cantidad daría para 445 vecinos», dijo. Y advirtió de que este asunto acabará incrementando el coste de la recogida de los residuos y las tasas que abonen los vecinos. El portavoz de Somos lamentó que el gobierno no diera explicaciones, entre otros asuntos, a su petición de que el presupuesto no tenga presente criterios de perspectiva de género. Y cerró el alcalde, Ángel García, lamentando «la actitud negativa» de Somos y recordándole sus malos resultados electorales en el concejo, que auguró aún peores en el futuro.

Más de un asesor

Seguidamente, se aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) con advertencias del PP e IU de que la plantilla municipal se está reduciendo de manera progresiva o envejeciendo y que es necesario afrontar este tema con urgencia. Y la corporación aprobó también la posibilidad de que los grupos políticos puedan nombrar más de un asesor eventual, siempre que no se excedan del tope salarial de 24.000 euros brutos anuales.