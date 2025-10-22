Siero procede a la clausura del Mercado de Ganados: «Vamos a seguir las indicaciones del Principado»

A. F. G. Siero Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:59 Comenta Compartir

El alcalde de Siero, el socialista Ángel Garcia, 'Cepi', se refirió en la mañana de este miércoles sobre el cierre del Mercado Nacional de Ganados de La Pola. «La competencia es del Principado y, si se estima que la clausura del recinto es necesaria para combatir o para impedir que se extienda esta enfermedad entre el ganado, bueno, pues nada que decir». La Consejería de Medio Rural y Política Agraria acordó el pasado martes, con las organizaciones UCA, URA, USAGA y COAG, un conjunto de medidas preventivas para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Asturias; además del cierre del mercado sierense, también se ha decretado la suspensión de las ferias.

«Nosotros vamos a proceder a cerrar el mercado durante 21 días como ha ordenado la consejería y vamos a seguir las indicaciones que nos den. Estamos en una situación en la que nosotros lo que hacemos es cumplir lo que nos diga el Principado. Sacaron la resolución con la medida y lo que tenemos hacer es ejecutarla», añadía el regidor de Siero. «Tampoco tenemos la capacidad para evaluar si es mucho o poco la medida, porque no es un tema que sea competencia municipal ni que dominemos».