Asturias suspende las ferias ganaderas y cierra el mercado de Pola de Siero por la expansión de la dermatosis nodular Medio Rural acuerda con las organizaciones agrarias UCA, URA, USAGA y COAG un paquete de medidas preventivas para contener esta enfermedad vírica que afecta al ganado bovino

Martes, 21 de octubre 2025, 14:33

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha acordado con las organizaciones UCA, URA, USAGA y COAG un conjunto de medidas preventivas para evitar la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Asturias. Entre las decisiones adoptadas destaca la suspensión de todas las ferias y certámenes ganaderos hasta finales de año, así como el cierre temporal del Mercado Nacional de Ganados de La Pola de Siero, que permanecerá inactivo durante 21 días: desde hoy hasta el 11 de noviembre.

Con el objetivo de intensificar el control sobre el movimiento de animales, el Gobierno de Asturias ha establecido el aislamiento e inmovilización de las explotaciones ganaderas durante 21 días tras la llegada de animales procedentes de zonas consideradas de riesgo, como Francia, Italia o Cataluña. Esta medida se aplica desde que se confirmó la presencia de la enfermedad en Europa.

Además, el Principado ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que incluya la DNC en las coberturas de los seguros agrarios, con el fin de proteger la viabilidad económica de las explotaciones que pudieran verse afectadas por esta grave epizootia.

En la reunión celebrada esta mañana, Medio Rural ha reiterado ante las organizaciones agrarias la importancia de seguir estrictamente las recomendaciones sanitarias, como la limpieza y desinsectación de los animales y los vehículos de transporte, la realización de inspecciones clínicas y la comunicación inmediata a los servicios veterinarios oficiales ante cualquier sospecha de la enfermedad. La detección precoz es clave para contener posibles brotes.

Los síntomas

La dermatosis nodular contagiosa es una patología vírica que afecta a los bóvidos. Se manifiesta con fiebre, nódulos en la piel, mucosas y órganos internos, inflamación de los ganglios linfáticos y edema cutáneo. En casos graves puede provocar la muerte.

Su impacto económico es significativo, especialmente en explotaciones de vacuno lechero, por la fuerte caída en la producción.

Originalmente limitada al África subsahariana, la DNC ha expandido su presencia en las últimas décadas hacia el norte de África, Oriente Medio y Europa, favorecida por el movimiento de animales y la transmisión a través de vectores.