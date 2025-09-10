El Ayuntamiento mejora el mercado de ganados de La Pola para la feria Agrosiero
Se sustituyen seis puertas cortafuegos de acceso peatonal en la nave de exposiciones
A. F. G.
Siero
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:58
Los concejales de Festejos, Mercados y Bienestar Animal de Siero, Ana Nosti, y de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, anunciaron ... este miércoles la adjudicación del contrato para la sustitución de seis puertas cortafuegos de acceso peatonal en la nave de exposiciones del Mercado Nacional de Ganado de La Pola.
Los trabajos, con un presupuesto de 4.625 euros y un plazo de ejecución de un mes, incluyen el desmontaje de las actuales y la instalación de nuevas puertas adaptadas a la normativa vigente. En los últimos días se ha procedido al inicio de los mismos. La edil destacó que «con esta actuación mejoramos la seguridad y el uso del recinto».
Una mejora que coincidirá con la celebración, en breve, de la feria de muestras de los sectores agroalimentario y ganadero de la región en el municipio y que se presenta oficialmente este jueves. Finalmente, la lista de expositores será de 57, similar a la de ediciones previas. El certamen se celebrará los días 20 y 21 entre el recinto del mercado de ganados y la plaza cubierta ubicada en pleno centro urbano.
Habrá expositores institucionales, como los ayuntamientos de Valdés, Morcín, Bimenes, Noreña y Sariego; entidades financieras, como la Caja Rural de Asturias; numerosos colectivos y asociaciones, como Amigos del Camino de Santiago en el concejo, Amigos del Roble o la Sociedad Micológica de Pañeda, entre otros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.