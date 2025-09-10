El Ayuntamiento mejora el mercado de ganados de La Pola para la feria Agrosiero

Los concejales de Festejos, Mercados y Bienestar Animal de Siero, Ana Nosti, y de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, anunciaron ... este miércoles la adjudicación del contrato para la sustitución de seis puertas cortafuegos de acceso peatonal en la nave de exposiciones del Mercado Nacional de Ganado de La Pola.

Los trabajos, con un presupuesto de 4.625 euros y un plazo de ejecución de un mes, incluyen el desmontaje de las actuales y la instalación de nuevas puertas adaptadas a la normativa vigente. En los últimos días se ha procedido al inicio de los mismos. La edil destacó que «con esta actuación mejoramos la seguridad y el uso del recinto».

Una mejora que coincidirá con la celebración, en breve, de la feria de muestras de los sectores agroalimentario y ganadero de la región en el municipio y que se presenta oficialmente este jueves. Finalmente, la lista de expositores será de 57, similar a la de ediciones previas. El certamen se celebrará los días 20 y 21 entre el recinto del mercado de ganados y la plaza cubierta ubicada en pleno centro urbano.

Habrá expositores institucionales, como los ayuntamientos de Valdés, Morcín, Bimenes, Noreña y Sariego; entidades financieras, como la Caja Rural de Asturias; numerosos colectivos y asociaciones, como Amigos del Camino de Santiago en el concejo, Amigos del Roble o la Sociedad Micológica de Pañeda, entre otros.