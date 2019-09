«La situación de la cárcel es alarmante» por las bajas y prejubilaciones, alerta el director Delia Losa, Jesús Miguel Garrido (segunda y tercero a la izquierda), con los galardonados José Emilio Marqués, Hortensio Javier Muriel, Nieves Suárez, Ángel Campo, Blanca González, Inés Rodríguez, los doctores Emilio Sotomayor y Mauricio Telenti, y los responsables del Albergue Covadonga y A Teyavana, en el restaurante Peña Mea, de Llanera. / FOTOS IMANOL RIMADA Jesús Miguel Garrido cifra en 50 euros diarios los gastos por interno en el centro penitenciario de Asturias, que celebró su patrona, la Merced MARCO MENÉNDEZ LLANERA. Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:33

El Centro Penitenciario de Asturias tiene una plantilla de casi 500 personas, pero 55 funcionarios están de baja, 45 pasan a segunda actividad y se perderán 48 funcionarios que estaban en prácticas. Eso hace que, en materia de personal, la situación sea «alarmante». Así lo reconoció ayer el director de la cárcel asturiana, Jesús Miguel Garrido, que junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, explicó que está previsto un plan para «aligerar la carga de trabajo del personal». Losa reconoció que «hay un envejecimiento importante de los funcionarios de prisiones» y anunció que el director del centro planteó al ministerio una serie de medidas que esperan tenga el visto bueno en breve.

Garrido no quiso entrar en detalles por si al final las negociaciones no fructifican, pero indicó que las bajas que se producen en el centro penitenciario «casi todas son del área de vigilancia, quienes están sujetos a una turnicidad de 24 horas, y es necesario afrontarlo». «Lo que pasa es que los trámites administrativos llevan su tiempo», apuntó. El director explicó que «nadie sabe el alcance de las bajas laborales», pero aseguró que «lo que sí vamos a procurar es adaptarnos a esa situación». La realidad es que la cárcel asturiana no tiene la plantilla al completo y es necesario rejuvenecerla. Pero a ese planteamiento que en breve se dará a conocer habrá que sumar las contrataciones que se realicen, pues a principios de año, el Gobierno convocó 831 plazas de funcionarios en el cuerpo de ayudantes correspondientes a la oferta pública de empleo de 2018 y para antes de que finalice este año están previstas otras 1.104, 900 de ellas para ayudantes, según informó Delia Losa.

Así lo explicaron durante los actos de celebración de la festividad de la patrona de Instituciones Penitenciarias, Nuestra Señora de la Merced, que tuvo lugar en el restaurante Peña Mea, de Llanera. El director de la cárcel dio datos de la institución asturiana, como que cuenta con una media anual de 1.246 internos (1.128 hombres y 118 mujeres). De ellos, 1.021 son penados, 119 preventivos y 106 extranjeros. Además, el Servicio de penas y medidas alternativas, que está ubicado en Oviedo, lleva hasta estos momentos un total de 1.025 personas.

Jesús Miguel Garrido dio a conocer otros datos interesantes sobre la cárcel asturiana, como que el gasto diario por interno supone 50 euros (1.869.000 euros para toda la población reclusa al mes) y que en medicamentos y tratamientos se gastan 225.000 euros. En total, el presupuesto anual de la cárcel asturiana es de 120 millones de euros, lo que consideró «un gasto faraónico». Y lo fundamentó en que el centro de Villabona «es anterior a los centros tipo y, por lo tanto, hay más dificultad en la gestión y más gastos».

Al acto celebrado en Llanera asistieron numerosos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como la jueza y el fiscal de Vigilancia Penitenciaria, Elvira Gutiérrez y José Martínez, respectivamente; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, y los alcaldes de Avilés y Llanera, Mariví Monteserín y Gerardo Sanz.