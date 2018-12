«Esta situación va a ser la ruina para la mitad de nuestras embarcaciones» Dimas García. / E. C. Dimas García | Presidente Federación de Cofradías de Asturias: «Los pesqueros no van a cumplir la orden de desembarque porque no está claro qué hay que hacer con los descartes. Es un caos» E. GARCÍA GIJÓN. Domingo, 16 diciembre 2018, 02:41

En su último año como presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, Dimas García se enfrenta a uno de los momentos más críticos para la pesca asturiana.

-¿Qué efecto puede tener la política pesquera sobre la flota asturiana?

-Como no hagan caso a las alegaciones que vamos a presentar, va a ser la ruina para la mitad de la flota. Tenemos ahora mismo varios proyectos de orden sobre la mesa, cada cual peor.

-¿Cuáles serán sus alegaciones a la orden de desembarco?

-En palangre y artes menores no tenemos bolsa 'de minimis' -la aceptación de una cantidad determinada de descartes-, tampoco en xarda. Además, mientras que la zona de las Azores tiene exención a los descartes para la pesquería de besugo, nosotros no. Faltan quince días para empezar con el descarte y aún no sabemos qué hacer con ello. No está claro qué ocurrirá si un barco entra en Gijón con 40 kilos de pixín picado, lo único que sabemos es que no es para consumo humano pero no sabemos si lo va a recoger alguien, si lo van a llevar a Cogersa para quemarlo, si va a servir para carnada...

-¿Qué supondrá para los pesqueros?

-Va a ser una hecatombe. Bueno, no lo va a ser, porque no lo van a cumplir. Hasta que no nos pongan drones van a desoír la orden y van a seguir tirándolo. Es un caos, no hay manera de traerlo a tierra.

-¿Y el borrador del plan de gestión?

-No entendemos que hasta febrero se queden el 7%, porque hay pesquerías que igual se gastan antes. Tampoco que puedan cerrar, por ejemplo, la pesquería del bonito al 90%, porque igual te abren ocho o diez días después y el barco no puede estar amarrado tanto tiempo. Si cada uno tiene su cuota, cada uno debería ser responsable de no pasarse.

-Los repartos de la xarda siguen igual...

-Si para artes como la volanta hacen el 50% del reparto lineal, el 25% en función del número de tripulantes y a las capturas históricas le dan un peso de solo el 25%, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con la xarda? Cuando se hicieron los repartos en base a los históricos, el arrastre se llevó casi el 50% de todo: pixín, xarda, merluza... pero deja sin gastar gran parte de la cuota, mientras artes menores, volanta y palangre de fondo no tenemos apenas. Cuando se hizo aquello había 127 barcos y ahora hay 77; 50 embarcaciones menos, así que menos unidades concentran un cupo mayor y pueden cambiar, ceder y vender sus derechos. Queremos que se haga un nuevo reparto en función DE la flota actual, porque si dan a otros barcos una parte proporcional de esos 50 buques menos nos arreglaría muchísimo.

-Pero las cuotas seguirán mermando...

-Este año teníamos 1.675 toneladas. Ahora, la Unión Europea quiere reducir el cupo entre un 20 y 42%. Además podrían quedarse un 7% adicional. Si encima guardamos un 25% para pesca accidental... entonces no nos queda nada. No habría otra opción que no abrir la pesquería porque no nos va a interesar, ya que para pesca accidental tenemos reservados durante todo el año 200 kilos semanales pero no llegamos a gastar el 2%. ¿Qué hacemos con el otro 23%, cuando salvo entre marzo y abril hay muy poca xarda?

-El besugo está vedado para artes de fondo en cinco zonas, cuatro de las cuales están en Asturias.

-Es de locos.

-¿Cómo ve el futuro del sector?

-Si pusiesen desguaces, desaparecía el 50% de los barcos. De momento, la palabra es incertidumbre. Lo que más nos preocupa es el tema de los descartes, porque no sabemos nada y entra en vigor enseguida.