La sociedad que gestiona el turismo de Asturias seguirá sin gerente

«Tan pronto critican al Gobierno por tener muchos cargos como nos reclaman otro». La vicepresidenta del Principado, y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad ... y Turismo, Gimena Llamedo, confirmó al PP que la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado, (Recrea) seguirá sin gerente. «La sociedad está funcionando bien, esa responsabilidad se asume desde las consejerías y viceconsejerías representadas y el modelo funciona», explicó Llamedo al diputado del PP José Luis Costillas.

Llevó él al pleno la pregunta por la figura del gerente, que está sin cubrir desde que, en 2019, el último titular de la plaza, Alejandro Calvo, fue nombrado consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca en el primero Ejecutivo del socialista Adrián Barbón. Calvo ocupó esa plaza en dos ocasiones: entre 2009 y 2012, tras haber sido desde 2008 director general de Política Forestal; y, posteriormente, entre 2015 y 2019, en el Ejecutivo de Javier Fernández. Considera José Luis Costillas que «hay dos cosas curiosas: en Recrea hay un contrato de personal de alta dirección (el de gerente) que está de alta y en suspensión», por lo que considera que «parece claro que está a la espera de que Alejandro Calvo deje de ser consejero y vuelva a Recrea».

Entre las «cosas curiosas», Costillas sumó el hecho de que «de los 52 contratos de Recrea, solo uno está en suspensión», y que en la declaración de bienes del hoy consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios «no figure nada». También le sorprende que, cada año, «desde la consejería que dirige Alejandro Calvo se hayan transferido 5 millones a Recrea». En su opinión, lo que hay es «un consejero gerente en excedencia de una empresa pública. Un consejero que oculta que tiene un puesto en la empresa y luego la riega de millones«.

La respuesta de la consejera fue contundente: «dice usted que yo no contesto, y ya lo he hecho siempre que me han preguntado, como su compañera«, en refeencia a Sandra Camino», diputada del PP. Gimena Llamedo dice que «que Alejandro Calvo era el gerente de Recrea es conocido» y que la transferencia desde su consejería hacia la sociedad «viene en la Ley de Presupuestos, es transparente». Una transferencia que también hacen el resto de consejerías vinculadas a la sociedad, como son la que dirige la propia Llamedo, como la de Cultura, en manos de Vanessa Gutiérrez.

Para Llamedo, sin gerente «la sociedad está funcionando de manera eficaz y cumpliendo sus objetivos, con incremento presupuestario año a año» y defiende la fórmula elegida como «un modelo de gestión viable y útil». Precisó que «no es el único ni descartamos otro», como tampoco «descartamos cubrir esa plaza», pero que «mientras funcione bien así lo mantendremos».