El equipo de Simetría Gestión y Proyectos

Soluciones integrales de ingeniería y arquitectura

Simetría Gestión y Proyectos es especialista en la utilización de la tecnología Láser Escáner 3D en combinación con la tecnología BIM

SIMETRÍA GESTIÓN Y PROYECTOS

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:30

Simetría Gestión y Proyectos es una consultoría de Arquitectura, Ingeniería y BIM que realiza proyectos tanto en España, como en el extranjero.

En un escenario donde la eficiencia, la innovación y la sustentabilidad se han vuelto criterios esenciales para el desarrollo de nuevas obras, Simetría Gestión y Proyectos se posiciona como una de las firmas que lideran la transformación del sector de la ingeniería y la arquitectura. Con un equipo multidisciplinar integrado por ingenieros y arquitectos en diversas especialidades, y una visión orientada a la optimización de recursos, la empresa apuesta por proyectos que combinan calidad técnica, funcionalidad y compromiso ambiental.

La compañía integra metodologías avanzadas como el modelado BIM, análisis estructural de alta precisión, diseño de instalaciones de forma global y sistemas de planificación que reducen tiempos de ejecución y costos operativos. Esta estrategia permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de clientes de ámbitos industriales, comerciales y residenciales, garantizando que cada obra cumpla con estándares nacionales e internacionales. La combinación de estos procedimientos con la utilización de la tecnología Láser Escáner 3D permite, además, en obras de reforma y rehabilitación, la optimización de la solución final en proyectos de alta complejidad técnica.

Oficinas de Simetría Gestión y Proyectos en Calle Alfonso III El Magno, 19 en Oviedo

Innovación, eficiencia y sostenibilidad

Uno de los pilares de Simetría Gestión y Proyectos es su enfoque en la sostenibilidad. La firma desarrolla propuestas que consideran el uso eficiente de materiales, tecnologías de reducción de consumo energético y diseños que favorecen el bienestar y la habitabilidad de los espacios. Este compromiso, en relación directa con la búsqueda del marco legislativo y reglamentario pertinente, se refleja tanto en proyectos de obra nueva como en intervenciones de renovación y adecuación de infraestructuras existentes.

Con una apuesta constante por la innovación, la eficiencia, el control, la transparencia en la gestión y el trabajo colaborativo, la empresa se consolida como un referente en el desarrollo de soluciones integrales que responden a los desafíos urbanos y ambientales actuales. Su meta, destacan desde la empresa, es seguir construyendo espacios seguros, eficientes y alineados con las necesidades de un futuro más sostenible.

Simetría Gestión y proyectos es un referente en la región en la implantación de la metodología BIM, que se ha convertido en una herramienta indispensable en la industria de la construcción.

