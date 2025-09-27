Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional El número agraciado ha sido el 03.740 en el sorteo de este sábado

Muy repartido ha estado el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 27 de septiembre. El número agraciado ha sido el 03.740, y parte se ha vendido en Oviedo y en Vegadeo, concretamente en las administraciones de la calle San Pedro Mestallón, 7 y en la calle Alameda, 1 respectivamente. El premio, de 600.000 euros al número, también ha tocado en Álava, Badajoz, Barcelona, Burgos, La Coruña, Huelva, Baleares, Jaén, Madrid, Murcia y Toledo.

El segundo premio del sorteo ha sido para el 28.486, que con 120.000 euros al número, ha caído en Jaén, Madrid y Murcia.

Los reintegros han sido para los números 0, 2 y 7.