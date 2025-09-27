El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional

El número agraciado ha sido el 03.740 en el sorteo de este sábado

B. López

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:24

Muy repartido ha estado el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 27 de septiembre. El número agraciado ha sido el 03.740, y parte se ha vendido en Oviedo y en Vegadeo, concretamente en las administraciones de la calle San Pedro Mestallón, 7 y en la calle Alameda, 1 respectivamente. El premio, de 600.000 euros al número, también ha tocado en Álava, Badajoz, Barcelona, Burgos, La Coruña, Huelva, Baleares, Jaén, Madrid, Murcia y Toledo.

El segundo premio del sorteo ha sido para el 28.486, que con 120.000 euros al número, ha caído en Jaén, Madrid y Murcia.

Los reintegros han sido para los números 0, 2 y 7.

