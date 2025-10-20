El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía

La Consejería de Salud, con un presupuesto global de 800.000 euros, espera poder cubrir con esta línea de ayudas el 50% del coste medio de unas lentes y llegar a una población diana de 8.000 menores

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:53

La Consejería de Salud lanzará de forma «inminente» una convocatoria de subvenciones para la compra de gafas, tal como aprobaba este lunes el Consejo de Gobierno. La idea es que dicha convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) «durante esta misma semana».

Beneficiarios

Los niños menores de 12 años, cuya familia lleva al menos un año empadronada en Asturias y no supere una renta anual de 60.000 euros.

Cuantía y requisitos

Para recibir estas ayudas del Principado, de 100 euros por menor, será necesario aportar la prescripción de un oftalmólogo o el informe de un óptico-optometrista, ya trabaje en la red pública o en clínicas privadas. Las familias dispondrán de un plazo de 20 días, desde que salga publicada la convocatoria en el BOPA, para presentar la correspondiente solicitud y la documentación requerida.

Con esta línea de subvenciones, el Principado espera «cubrir el 50% del coste medio de unas gafas», explicaba esta mañana la consejera de Salud, Concepción Saavedra, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Su departamento tiene aprobada una partida de 800.000 euros para sufragar esta iniciativa, con la que se espera «garantizar la equidad» en el acceso a un elemento que «es fundamental para el desarrollo cognitivo y social de los niños». Se calcula que, con este presupuesto, se podrá llegar a una población diana de 8.000 menores.

