El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un percebero en plena faena en un acantilado de Tapia de Casariego. D. S.
Todas las claves

Cuenta atrás para la campaña del percebe en Asturias: seis kilos por mariscador y día

La temporada comenzará el próximo 1 de octubre, con un máximo de 274 licencias permitidas

D. Espina

Oviedo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:58

Cuenta atrás para el inicio de una de las campañas más esperadas por los mariscadores asturianos: la del percebe. El día 1 se abrirá la veda para la captura de este preciado y emblemático marisco del Cantábrico y llega con algunas novedades recogidas en el reglamento que este jueves ha publicado el Boletín Oficial del Principado (BOPA):

-Temporada: dará comienzo el 1 de octubre y finalizará el 30 de abril de 2026, salvo en el plan de gestión de Cabo Peñas, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026.

-Horarios: La actividad estará limitada a las horas diurnas, dos horas antes de la bajamar y una hora posterior a la bajamar, y quedará prohibida durante fines de semana y festivos.

-Cupo: los pescadores solo podrá extraer 6 kilos por día -es el mismo cupo que el pasado año- y en una sola marea, ampliándose a 8 kilos entre el 11 de diciembre y el 2 de enero, así como durante toda la campaña en Cabo Peñas. Sólo podrá extraer y transportar el cupo cada mariscador autorizado, salvo en situaciones excepcionales.

-Tallaje: la talla mínima del percebe se establece en 18 milimetros y al menos el 60% del peso de los piños deberá cumplir este requisito. El pesaje deberá realizarse en las cuatro horas posteriores a la bajamar, y se permitirá comercializar la captura fuera de la cofradía que la haya pesado.

-Mariscadores: el número máximo de mariscadores para esta campaña será de 274, distribuidos en 10 planes de gestión, con una reserva del 75% de las plazas para mariscadores locales.

-Licencia: se exigirá un mínimo de 20 jornadas de actividad para optar a la renovación de licencia, salvo casos justificados. Las solicitudes deberán presentarse antes del 10 de octubre de 2025. El Principado sólo concederá 274 licencias.

-Método de extracción: la bistoncia o cavadoira será el único instrumento autorizado para la extracción, que deberá realizarse a pie en la zona intermareal, prohibiéndose expresamente el uso de espejos desde embarcaciones.

-Compatibilidades: se permitirá la compatibilidad del marisqueo de percebe con otras actividades pesqueras en días distintos, como las artes menores de anzuelo o la pesca de la angula, previa autorización. El uso de artes como la beta o la nasa estará sujeto a condiciones específicas según el plan de gestión.

Como en los últimos años, se han establecido una serie de zonas de pesca del percebe. Estas áras de son Figueras-Tapia; Oviñana Cudillero; L'Arena-Avilés; Bañugues-Luanco; Candás-Gijón-Tazones-Lastres y Ribadesella-Llanes-Bustio. En estas zonas se establecen una serie de planes de explotación y la captura de percebe fuera de la misma queda restringida.

Los planes de gestión establecidos y los límites de los mismos son los siguientes:

-Tapia-Figueras: la ría del Eo, por el Oeste, y la playa de Porcía, por el Este.

-Viavélez: desde la playa de Porcía, por el Oeste, y la playa de Armazá, por el Este.

-Ortiguera: entre la playa de Armazá y la orilla izquierda de la ría de Navia.

-Puerto de Vega: entre la margen izquierda de la ría de Navia la playa de Barayo.

-Luarca: la playa de Barayo, por el Oeste, y la de río Cabo, por el Este.

-Oviñana-Cudillero: los límites son la playa de río Cabo y el centro de la playa de Cazonera, excluyendo la isla, por el Este.

-San Juan de L'Arena-Avilés: entre la la playa de Cazonera (Muros de Nalón), incluyendo la isla, y la playa de Xagó por el Este.

-Cabo Peñas: entre Xagó y el puerto de Luanco.

Costa Central: su límites son la punta del Carmen y el centro de la playa de Vega.

-Costa Oriental: entre la playa de La Vega y la ría de Tinamayor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  4. 4

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  5. 5 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  8. 8 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  9. 9 «Te voy a trocear»: a juicio por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta
  10. 10

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cuenta atrás para la campaña del percebe en Asturias: seis kilos por mariscador y día

Cuenta atrás para la campaña del percebe en Asturias: seis kilos por mariscador y día