Cuenta atrás para la campaña del percebe en Asturias: seis kilos por mariscador y día

Cuenta atrás para el inicio de una de las campañas más esperadas por los mariscadores asturianos: la del percebe. El día 1 se abrirá la veda para la captura de este preciado y emblemático marisco del Cantábrico y llega con algunas novedades recogidas en el reglamento que este jueves ha publicado el Boletín Oficial del Principado (BOPA):

-Temporada: dará comienzo el 1 de octubre y finalizará el 30 de abril de 2026, salvo en el plan de gestión de Cabo Peñas, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026.

-Horarios: La actividad estará limitada a las horas diurnas, dos horas antes de la bajamar y una hora posterior a la bajamar, y quedará prohibida durante fines de semana y festivos.

-Cupo: los pescadores solo podrá extraer 6 kilos por día -es el mismo cupo que el pasado año- y en una sola marea, ampliándose a 8 kilos entre el 11 de diciembre y el 2 de enero, así como durante toda la campaña en Cabo Peñas. Sólo podrá extraer y transportar el cupo cada mariscador autorizado, salvo en situaciones excepcionales.

-Tallaje: la talla mínima del percebe se establece en 18 milimetros y al menos el 60% del peso de los piños deberá cumplir este requisito. El pesaje deberá realizarse en las cuatro horas posteriores a la bajamar, y se permitirá comercializar la captura fuera de la cofradía que la haya pesado.

-Mariscadores: el número máximo de mariscadores para esta campaña será de 274, distribuidos en 10 planes de gestión, con una reserva del 75% de las plazas para mariscadores locales.

-Licencia: se exigirá un mínimo de 20 jornadas de actividad para optar a la renovación de licencia, salvo casos justificados. Las solicitudes deberán presentarse antes del 10 de octubre de 2025. El Principado sólo concederá 274 licencias.

-Método de extracción: la bistoncia o cavadoira será el único instrumento autorizado para la extracción, que deberá realizarse a pie en la zona intermareal, prohibiéndose expresamente el uso de espejos desde embarcaciones.

-Compatibilidades: se permitirá la compatibilidad del marisqueo de percebe con otras actividades pesqueras en días distintos, como las artes menores de anzuelo o la pesca de la angula, previa autorización. El uso de artes como la beta o la nasa estará sujeto a condiciones específicas según el plan de gestión.

Como en los últimos años, se han establecido una serie de zonas de pesca del percebe. Estas áras de son Figueras-Tapia; Oviñana Cudillero; L'Arena-Avilés; Bañugues-Luanco; Candás-Gijón-Tazones-Lastres y Ribadesella-Llanes-Bustio. En estas zonas se establecen una serie de planes de explotación y la captura de percebe fuera de la misma queda restringida.

Los planes de gestión establecidos y los límites de los mismos son los siguientes:

-Tapia-Figueras: la ría del Eo, por el Oeste, y la playa de Porcía, por el Este.

-Viavélez: desde la playa de Porcía, por el Oeste, y la playa de Armazá, por el Este.

-Ortiguera: entre la playa de Armazá y la orilla izquierda de la ría de Navia.

-Puerto de Vega: entre la margen izquierda de la ría de Navia la playa de Barayo.

-Luarca: la playa de Barayo, por el Oeste, y la de río Cabo, por el Este.

-Oviñana-Cudillero: los límites son la playa de río Cabo y el centro de la playa de Cazonera, excluyendo la isla, por el Este.

-San Juan de L'Arena-Avilés: entre la la playa de Cazonera (Muros de Nalón), incluyendo la isla, y la playa de Xagó por el Este.

-Cabo Peñas: entre Xagó y el puerto de Luanco.

Costa Central: su límites son la punta del Carmen y el centro de la playa de Vega.

-Costa Oriental: entre la playa de La Vega y la ría de Tinamayor.

