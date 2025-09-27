Así afectará a Asturias la borrasca 'Gabrielle' este domingo, 28 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:12 | Actualizado 22:34h. Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: esperamos una jornada nubosa. Los restos del huracán Gabrielle, convertidos ya en borrasca, entran hoy por las costas portuguesas pero afectarán de forma importante especialmente en Castilla y León, Extremadura, y otras comunidades del centro y oeste peninsular (el lunes lo harán de forma más virulenta en el Mediterráneo). Pero en el caso concreto de Asturias, lo único que nos dejará será abundante nubosidad y, a lo sumo, algunas precipitaciones débiles que tendrán lugar a partir del mediodía. Estas lloviznas comenzarán afectando al occidente de Asturias y se extenderán a otros sectores y, finalmente, se dirigirán hacia la cordillera durante las primeras horas de la tarde.

Ampliar

Los vientos soplarán de noreste con rachas flojas por la mañana pero moderadas por la tarde. Las temperaturas máximas se mantendrán en las poblaciones costeras, pero bajarán en el interior. De hecho, según nos desplacemos hacia el sur de Asturias, el descenso será más significativo (hasta 5 ºC menos que el sábado). Las temperaturas mínimas, en cambio, subirán de forma generalizada hasta 3 o 4 ºC más.

El lunes aún se espera cierta nubosidad pero se irán abriendo claros durante el día. En líneas generales, afrontaremos una semana estable con ausencia de precipitaciones, y con temperaturas que rondarán máximas sobre los 20/21 ºC en la mayor parte de poblaciones del Principado.

Temas

El tiempo en Asturias