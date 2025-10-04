El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este domingo, 5 de octubre

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada salvo, en todo caso, en el extremo más suroccidental donde apenas variarán respecto al sábado

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:10

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo esperamos una mañana con cielos muy nubosos y con la posibilidad de precipitaciones que serán más frecuentes en el norte de la región y cuanto más hacia el oriente. Pero, a lo largo de la tarde, observaremos como las nubes serán cada vez menos compactas hasta el punto de quedar los cielos poco nubosos o incluso prácticamente despejados en todo el Principado de Asturias en el tramo final del día. Los vientos serán flojos y variables pudiendo predominar de nordeste-este moderados, al menos, en la costa. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada salvo, en todo caso, en el extremo más suroccidental donde apenas variarán respecto al sábado. El descenso en el resto será de hasta 2 o 3 ºC en el occidente, y hasta 4 o 5 ºC en el oriente. Las mínimas bajarán ligeramente en la gran parte de la Comunidad Autónoma.

El lunes iniciaremos la semana con un día soleado de principio a fin. Los vientos soplarán de componente este moderados e, incluso, localmente fuertes en la costa. Más flojos se prevén en el interior. Las máximas ascenderán hasta 5 o 6 ºC mientras que las mínimas volverán a descender.

