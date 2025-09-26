El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este sábado, 27 de septiembre

Por la tarde aparecerán nubes de tipo medio por lo que veremos una mayor nubosidad pero, así todo, no dejarán precipitaciones en ningún momento del día

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:24

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: esperamos una día estable en todo el Principado. Amaneceremos con nubes altas a lo sumo que dejarán el cielo velado por la mañana. Por la tarde aparecerán nubes de tipo medio por lo que veremos una mayor nubosidad pero, así todo, no dejarán precipitaciones en ningún momento del día. Los vientos serán flojos y variables por la mañana, tendiendo a fijarse componente este en la costa a partir del mediodía con posibilidad de rachas moderadas en la segunda parte de la jornada. En el interior, seguirán siendo flojos. Las temperaturas máximas bajarán un poco en el occidente, subirán muy ligeramente en el extremo más oriental, y se mantendrán sin cambios en el resto. Las temperaturas mínimas subirán de forma generalizada.

El domingo tendremos intervalos nubosos por la mañana con aumento de las nubes con el transcurso del día. Las precipitaciones serán poco probables pero, en caso de darse, no se descarta que puedan aparecer por la tarde en la cordillera. La borrasca Ex-Gabrielle (restos del huracán Gabrielle) finalmente entrará por las costas portuguesas y se dirigirá hacia el suroeste peninsular. Es por ello por lo que las condiciones meteorológicas de este fin de semana son bastante más estables de lo que preveía por momentos hace varios días. La semana que viene, a grandes rasgos, se presentará con grandes ratos de sol y una tendencia al alza de las temperaturas.

