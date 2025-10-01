El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este jueves, 2 de octubre

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:52

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves esperamos una jornada estable en la que predominarán los grandes claros en todo el Principado de Asturias. A lo sumo, podrán aparecer algunos intervalos de nubes altas sin importancia a lo largo del día. La probabilidad de precipitaciones será rotundamente nula. Los vientos predominarán de componente este en la costa con rachas moderadas, mientras que en el interior los vientos serán flojos. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada. Este ascenso será de hasta 2 ºC en el occidente, hasta 3 o 4 ºC en el centro, y no se descarta que puedan subir hasta 5 ºC respecto al miércoles en el interior oriental. En cuanto a las mínimas, serán muy similares. En todo caso podrán subir muy ligeramente en Picos de Europa y también en el suroccidente.

El viernes tendremos otro día marcado por la estabilidad donde los cielos estarán velados debido a la presencia de nubes de tipo alto. Un día más, la probabilidad de precipitaciones será nula. Los vientos se esperan flojos y variables. Las temperaturas máximas bajarán entre 2 y 3 ºC en el centro y en el oriente, y de forma más ligera en el occidente. Las mínimas subirán en toda la región. El sábado llegará una masa de nubes que dejará precipitaciones durante la segunda parte del día.

