El tiempo en Asturias para este lunes, 6 de octubre: subida de temperaturas

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes esperamos comenzar la semana con una jornada estable en todo el Principado de Asturias. Los cielos estarán con poca nubosidad o prácticamente despejados en cualquier punto durante toda la jornada. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada. Concretamente, hasta 8 ºC más que este domingo en la cordillera, hasta 5 o 6 ºC en el resto del sur de la región y en todo el interior occidental, y hasta 4 ºC en el resto de Asturias. Las mínimas, en cambio, descenderán y lo harán sobre todo en el sector central. Los vientos soplarán de componente este moderados, e incluso por momentos localmente fuertes, en la costa. En el interior se esperan flojos y variables.

El martes también disfrutaremos de otro día estable en el que los cielos estarán poco nubosos en líneas generales. Los vientos serán moderados en el litoral y flojos en el interior. Las temperaturas máximas serán algo más altas de forma que es posible que mañana pueda ser, teniendo en cuenta la previsión de los siguientes días, el día más cálido de la semana. A lo largo del miércoles llegarán chubascos y bajarán las temperaturas.

