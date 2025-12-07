El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este lunes, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada: jornada estable con vientos de sur

Se prevén intervalos de nubes altas sin importancia, quizás con algo más de nubosidad hacia la cordillera y más claros hacia la costa

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:17

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el lunes:

En líneas generales tendremos altas presiones en el país. Pero, concretamente, al noroeste amenaza la entrada de borrascas atlánticas que, aunque aún les costará entrar, tendremos un fuerte gradiente de presión (en el mapa de superficie visualizamos las isobaras muy juntas) por lo que esperamos un claro protagonista: el fuerte viento de suroeste. Por lo tanto, el lunes se prevén intervalos de nubes altas sin importancia, quizás con algo más de nubosidad hacia la cordillera y más claros hacia la costa. La probabilidad de precipitaciones para esta jornada será muy baja o nula. Los vientos, como decíamos, soplarán de suroeste-sur moderados con rachas localmente fuertes en el occidente y en zonas altas de la cordillera, e irán a más en el tramo final del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios. En todo caso , no se descarta un descenso ligero de las máximas en zonas del interior oriental y ascensos locales de las mínimas en puntos costeros.

Luego, el martes será un día muy ventoso con rachas fuertes que podrían superar los 90 kilómetros por hora en las zonas más expuestas de alta montaña y del oeste del Principado. Gracias a estos vientos seguiremos con un ambiente térmico muy agradable. Los cielos se esperan con nubes medias y altas, aunque podría aparecer más nubosidad por el oeste durante la tarde con posibilidad de algunos chubascos al final.

