Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
El tiempo en Asturias para este martes, 30 de septiembre

La estabilidad volverá a reinar en los cielos de la región y las temperaturas máximas subirán ligeramente salvo en el litoral oriental

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:20

Al margen del temporal que está sufriendo el levante peninsular donde este lunes hubo poblaciones que han superado los 300 litros por metro cuadrado durante el día, la previsión del tiempo en Asturias para este martes augura en el Principado unas condiciones meteorológicas mucho más estables. Aunque podremos amanecer con algunas nubes principalmente en el norte de la región, los cielos tenderán a despejarse prácticamente por completo. A lo largo de la tarde noche no se descarta que pueda volver a aparecer algo de nubosidad, preferentemente hacia el oriente y litoral, pero los cielos volverán a limpiarse de nubes en la madrugada. Los vientos soplarán de componente este flojos en el interior y moderados en la costa. Las temperaturas máximas subirán ligeramente salvo en el litoral oriental y proximidades donde se mantendrán sin cambios. Las mínimas bajarán en la mayor parte de Asturias y lo harán especialmente en el centro de la región.

El miércoles, al igual que el jueves y el viernes, esperamos cielos soleados con a lo sumo algunos intervalos de nubes altas que, en todo caso, dejarían el cielo velado por momentos. Las temperaturas tenderán al alza siendo el jueves y el viernes los días más agradables con registros que podrían superar los 25 ºC. El sábado entrará un frente frío que conseguirá bajar las temperaturas, además de dejar abundante nubosidad y precipitaciones.

