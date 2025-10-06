El tiempo en Asturias para este martes, 7 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 6 de octubre 2025, 22:04 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: esperamos otro día estable en la región. Veremos nubes altas insignificantes por lo que el cielo como mucho podrá estar velado. La probabilidad de precipitaciones será nula. Los vientos serán flojos en general tanto en la costa como en el interior. Lo más destacado del día, además de la estabilidad, será el ascenso de las temperaturas. Las máximas en la cordillera se mantendrán, pero en el resto subirán y lo harán hasta 4 o 5 ºC más que las anotadas el lunes. Concretamente, será el sector central donde más se experimente dicho ascenso. Las mínimas subirán en todo el interior, incluida la cordillera, y se mantendrán sin cambios importantes (o en ligero ascenso) en el litoral. El miércoles amaneceremos con pocas nubes hacia el sur de la región pero con nubosidad en la mitad norte asturiana. Conforme avance el día observaremos como las nubes irán extendiéndose por todo el Principado de Asturias. De hecho, no se descarta que se puedan escapar algunas precipitaciones a lo largo de la tarde. Los vientos tenderán a fijarse de componente norte durante la segunda parte del día. En cuanto a las temperaturas, debido a ese flujo de norte más la presencia de nubes, bajarán las máximas entre 6 y 8 ºC en la mayor parte de la Comunidad Autónoma. Las mínimas, en cambio, subirán.

