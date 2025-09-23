El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Fallece Emilio Garciablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este miércoles, 24 de septiembre

La probabilidad de precipitaciones será nula completamente durante todo el día

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:06

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: durante estos próximos días estaremos bajo la acción de las altas presiones. Este miércoles se prevén intervalos de nubes altas por la mañana a lo sumo y cielos más limpios, especialmente, a partir de las horas centrales de la jornada. A lo largo de la tarde podrían aumentar las nubes en la cordillera y en el interior oriental únicamente. La probabilidad de precipitaciones será nula completamente durante todo el día. Los vientos serán flojos con rachas moderadas de componente este en el litoral. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios respecto a las del martes. Las mínimas podrían descender ligeramente.

El jueves esperamos cielos soleados durante toda la jornada. Los vientos seguirán predominando de este en la costa y serán más variables en el interior. Las temperaturas máximas subirán un par de grados de forma generalizada y las mínimas no experimentarán cambios. Buen tiempo también para el viernes acompañado de un ascenso de las temperaturas nuevamente. Para el fin de semana aún hay bastante incertidumbre puesto que una borrasca atlántica nos afectará pero aún no está determinada su posición exacta, siendo muy diferente el impacto que puede tener si entra por las costas portuguesas respecto a que entre directamente por el norte del mar Cantábrico.

