El tiempo en Asturias para este miércoles, 8 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 22:06

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: amaneceremos con nubes en la costa y también en la zona central de la región. En cambio, en el resto se prevé poca nubosidad o, en todo caso, intervalos de nubes de tipo alto sin importancia. De cualquier forma, conforme avance la mañana la nubosidad irá extendiéndose hacia el sur para dar paso a una tarde con cielos cubiertos en cualquier punto del Principado. No se descartan precipitaciones débiles durante la tarde de forma ocasional. Los vientos serán flojos predominando la componente norte. Las temperaturas máximas bajarán entre 5 y 6 ºC en la mayor parte de la Comunidad Autónoma. En la costa el descenso será algo más moderado pero, así todo, se prevé que bajen unos 3 o 4 ºC respecto al martes. Las mínimas subirán de forma generalizada hasta 4 ºC. El jueves esperamos otro día marcado por las nubes. La probabilidad de precipitaciones no será alta pero no se descarta que se puedan escapar algunas gotas durante el día. Las temperaturas bajarán ligeramente en el interior y se mantendrán en la costa. Mucho mejor tiempo tendremos a partir del viernes con unas temperaturas que tenderán al alza durante el fin de semana.

