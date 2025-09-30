El tiempo en Asturias para este miércoles, 1 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles apunta a que el mes de octubre empezará con unas condiciones meteorológicas completamente estables en todo el Principado. Amaneceremos con cielos poco nubosos, sin descartar algunos bancos de niebla en zonas propensas de la mitad norte asturiana. A lo largo del día, a lo sumo, veremos intervalos de nubes altas que dejarían en todo caso el cielo velado. Los vientos soplarán de componente este en la costa con intensidad moderada pudiendo superar los 40 km/h por momentos. En el interior los vientos serán más flojos y de orientación variable.

Las temperaturas máximas subirán hasta 4 ºC respecto al martes en el interior occidental, y hasta 2 o 3 ºC en el resto de la región. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en la cordillera y otros puntos del interior, manteniéndose sin cambios en el resto.

El jueves disfrutaremos de otra jornada soleada en Asturias. La probabilidad de precipitaciones será nuevamente nula y los vientos seguirán predominando de este en la costa y variables y flojos en el interior. Las temperaturas máximas seguirán subiendo. Lo harán hasta 3 ºC prácticamente de forma generalizada, aunque se posiblemente sea en el centro y oriente donde más suban. Las mínimas no variarán respecto a hoy. Buen tiempo también para el viernes pero, en cambio, el sábado se prevé la llegada de un frente frío.

Temas

El tiempo en Asturias