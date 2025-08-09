Sólo la costa oriental de Asturias se libra de las alertas por calor en un día de nubes y claros El Ministerio de Sanidad y la Aemet anuncian un riesgo medio en el litoral occidental y mantienen el nivel rojo para el suroccidente, la zona centro, los valles mineros y los municipios del entorno de Picos de Europa

Miriam Suárez Gijón Sábado, 9 de agosto 2025, 15:46

Asturias amanecía hoy nubosa, con un cielo inestable que, para nada, rebaja las advertencias lanzadas para este fin de semana por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). «Aviso especial: ola de calor», se puede leer en la web del organismo público, cuando uno consulta las previsiones del tiempo en el Principado, que está registrando temperaturas excepcionales en estos primeros diez días de agosto.

De hecho, sólo el litoral oriental asturiano se libra hoy de las alertas meteorológicas y sanitarias. Un oasis en plena 'olona' de calor donde el riesgo por calor es baja, según el Ministerio, y en el que las temperaturas máximas oscilan entre los 26 grados de Gijón y Villaviciosa y los 25 de concejos como Llanes, Caravia, Castrillón o Muros del Nalón. En cuanto a la costa occidental, con valores muy similares o incluso menores -como es el caso de Tapia de Casariego, donde se prevén 23 grados de máxima para hoy-, aparece sin embargo pintada de naranja en la radiografía que hace el Ministerio de Sanidad por zonas de meteosalud.

El resto de la región se encuentra en nivel rojo, por tanto, en el área central, los valles mineros, la Cordillera y los Picos de Europa y, sobre todo, el suroccidente asturiano se consideran zonas de alto riesgo por calor. Concretamente en el suroccidente, donde la Aemet prevé mañana temperaturas de hasta 41 grados, hay nueve concejos donde también se han activado las advertencias por riesgo de incendio. Son Cangas del Narcea, Degaña, Allande, Grandas de Salime, Pesoz, Illano, Boal, Villayón e Ibias, municipio que mañana se convertirá en el horno de Asturias.