El tiempo en Asturias para este sábado, 29 de noviembre

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el sábado: afrontaremos una jornada en la que el tiempo irá a peor conforme avance el día. Amaneceremos con estabilidad e, incluso, con cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas a lo sumo. Al mediodía entrará un primer frente que dejará las primeras precipitaciones. Comenzarán afectando al oeste asturiano y se irán desplazando hacia el oriente. Tras este frente tendremos una pequeña pausa, pero a media tarde entrará un segundo frente que será mucho más activo y dejará precipitaciones generalizadas y localmente moderadas. La cota de nieve irá descendiendo progresivamente a lo largo de la tarde. Antes del anochecer estará situada cerca de los 1500 metros y, al final del día, se situará sobre los 1100 metros de altura. En la madrugada del domingo no se descarta que se pueda ver nevar a partir de los 1000 metros. Esta cota irá subiendo hasta los 1200 o 1300 metros a lo largo del domingo. Volviendo al sábado, los vientos comenzarán soplando de suroeste con rachas moderadas en el occidente y flojas en el resto. En el momento en el que el segundo frente del día entre en el Principado, los vientos rolarán a noroeste moderados en general e irán fijándose de norte, sobre todo a partir de la noche. El domingo los chubascos estarán presentes durante la madrugada, la mañana y parte de la tarde. En la recta final del domingo las precipitaciones remitirán y se abrirán grandes claros. Las temperaturas bajarán este fin de semana en toda Asturias.

