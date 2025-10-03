El tiempo en Asturias para este sábado, 4 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 20:42 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado amaneceremos con cielos poco nubosos o despejados, pero rápidamente observaremos como irá entrando nubosidad por la costa y por el oeste que se irá extendiendo por toda la región a lo largo de la mañana. Un frente frío asociado a una borrasca localizada en las Islas Británicas será el protagonista del día en Asturias. Nos cruzará de oeste a este y de norte a sur dejando a su paso no solo nubosidad, sino también precipitaciones. A partir del mediodía ya habrá una probabilidad alta de ver las primeras gotas que se irán generalizando durante las siguientes horas. A lo largo de la tarde las lluvias serán cada vez menos frecuentes quedando, en todo caso, restringidas hacia el oriente y hacia la cordillera. Los vientos comenzarán soplando de oeste-suroeste pero, con la llegada del frente, se acabarán fijando de noroeste con rachas moderadas especialmente en la costa. Con el transcurso de la tarde la intensidad de los vientos irá a menos hasta llegar a ser flojos. Las temperaturas bajarán hasta 6 ºC en el tercio oeste, hasta 3º o 4 ºC en el sector central y hasta 2 ºC en el oriente respecto a ayer viernes. Las mínimas descenderán únicamente en la cordillera, manteniéndose sin cambios en el resto.

El domingo aún se prevén lluvias por la mañana, con más probabilidad en el litoral y zonas próximas, con tendencia a remitir durante la segunda parte de la jornada. De hecho, no se descarta la apertura de claros a lo largo de la tarde-noche. Las temperaturas seguirán descendiendo y lo harán sobre todo en el centro y en el oriente. Los vientos se fijarán de noreste con el paso de las horas.

El tiempo en Asturias