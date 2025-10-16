El tiempo en Asturias para este viernes, 17 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 22:10 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: volveremos a tener una jornada estable en el Principado de Asturias. Amaneceremos con algunas brumas en la costa y, posiblemente, en otros puntos de la mitad norte asturiana, mientras que en el resto el día ya comenzará soleado. A lo largo de la mañana, las brumas desaparecerán y se abrirán grandes claros de forma que, en prácticamente toda la región, los cielos estarán soleados. Los vientos serán flojos pudiendo predominar de este en el litoral. Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada entre 2 y 3 ºC. Las temperaturas mínimas bajarán en el interior de forma ligera. Mañana sábado se esperan cambios significativos. La mañana se presentará soleada en toda la Comunidad Autónoma pero, durante la segunda mitad del día, aparecerán nubes de tipo alto por el occidente que se extenderán hacia el oriente y, seguidamente, entrarán también nubes de tipo medio. En cuanto a la probabilidad de precipitaciones será muy baja pero no se descarta que se pueda escapar alguna gota en el oeste asturiano durante la tarde-noche. Las temperaturas subirán nuevamente gracias a un predominio de vientos de sur.

Temas

El tiempo en Asturias