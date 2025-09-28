El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este lunes, 29 de septiembre

El Principado vivirá otro día con nubes y lluvias, aunque el sol volverá a aparecer a mediados de semana

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:02

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes augura cielos muy nubosos con, a lo sumo, algunos tímidos claros hacia el suroccidente. Estas nubes estarán presentes en el cielo durante toda la jornada prácticamente de principio a fin. Durante la mañana no se descartan precipitaciones de carácter débil. Por la tarde la probabilidad de lluvias será mucho más baja o nula. Los vientos soplarán de nordeste flojos con rachas moderadas en el occidente y zonas costeras. Las temperaturas máximas serán similares a las de este domingo salvo en el extremo más oriental donde, ligeramente, bajarán un poco. Las mínimas únicamente bajarán en zonas altas de la cordillera, manteniéndose sin cambios en el resto del Principado.

El martes, aunque comenzaremos la jornada aún con cierta nubosidad, observaremos como las nubes serán cada vez menos compactas a lo largo del día. No se esperan precipitaciones en ningún momento. Las temperaturas diurnas subirán un par de grados respecto al lunes, salvo en el cuadrante noreste donde no experimentarán variaciones. Las mínimas bajarán sobre todo en la zona central de Asturias.

A partir del miércoles esperamos cielos poco nubosos o despejados. Estas condiciones meteorológicas se mantendrán probablemente hasta el sábado incluido. Hay posibilidad de que el domingo el tiempo empeore.

