El tiempo en Asturias para este viernes, 3 de octubre

Las temperaturas máximas serán uno o dos grados más bajas que las del jueves. Las mínimas subirán de forma generalizada

Iván Rodríguez

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:57

La previsión del tiempo en Asturias para este viernes esperamos otro día tranquilo en todo el Principado de Asturias. Durante la jornada tendremos nubes altas que dejarán los cielos velados, pero la probabilidad de precipitaciones será totalmente nula. Los vientos se prevén flojos y variables aunque, en todo caso, con cierto predominio de componente oeste. Las temperaturas máximas serán uno o dos grados más bajas que las del jueves. Las mínimas subirán de forma generalizada.

El sábado sí que tendremos cambios. Llegará un frente frío a lo largo del día y, con ello, nubes y precipitaciones. De cualquier forma, amaneceremos con cielos poco nubosos. Rápidamente, iremos observando como la nubosidad irá entrando por la costa y se irá extendiendo durante la mañana al resto de la región.

Pasado el mediodía, ya empezará a llover en la costa y, a continuación, también lo hará en el interior de Asturias. Conforme avance la tarde, la frecuencia de las precipitaciones será cada vez menor aunque no se descarta que pueda seguir esperándose alguna gota. Los vientos comenzarán de oeste, e incluso suroeste, pero con la llegada del frente se fijarán de noroeste a la par que aumentará su intensidad. Las rachas irán a menos a lo largo de la tarde. Se notará un cambio importante entre las agradables temperaturas justo antes de la llegada del frente, a las que tendremos tras el paso del mismo.

