Ana Bernal, en un momento de la conferencia sobre los bulos machistas que ofreció en la Universidad Laboral. Jesús Manuel Pardo

Ana Bernal

Periodista, investigadora y experta en Igualdad
Ana Bernal: «El que tocó un pecho a la activista de Femen cometió una agresión sexual»

La docente malagueña, una de las voces críticas contra el maltrato informativo a Rocío Carrasco, ofreció una conferencia en Gijón la conferencia 'Claves sobre los bulos machistas' y advierte: «La carrera negacionista no ha hecho más que empezar»

Chelo Tuya

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:46

«La esposa no debe tener sentimientos propios, sino que debe acompañar al marido en los estados de ánimo de este, ya sean serios ya ... alegres, pensativos o bromistas». «Hay un principio bueno, que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principios malo, que ha creado el caso, las tinieblas y la mujer». «Las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos». «Dios creó a Adán dueño y señor de todas las criaturas, pero Eva lo estropeó todo». «Las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia del pene tras descubrir que están anatómicamente incompletas». «Las mujeres son el segundo sexo, inferior al masculino en todo respecto». «No se puede fiar un secreto a una mujer que no sea muerta». «Las mujeres no son más que órganos genitales articulados y dotados de la facultad de gastar todo el dinero del marido». «El fuerte de la mujer no es saber, sino sentir. Saber las cosas es tener conceptos y definiciones, y esto es obra del varón».

