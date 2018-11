«Todas tenemos miedo a caminar solas por la noche» Teresa Lozano y Zua Méndez son Towanda Rebels. / Jorge París Futuro en Femenino Teresa Lozano y Zua Méndez, Towanda Rebels, han revolucionado las redes con 'Yo te creo' en apoyo a la víctima de la 'Manada' y su famoso '¡Hola, putero!' IVÁN LLERA Gijón Jueves, 29 noviembre 2018, 02:18

Teresa Lozano y Zua Méndez tienen mucho en común. Las dos son mujeres, actrices y periodistas. Las dos nacieron en la década de los ochenta y ambas crecieron en un mundo que no las miraba de igual a igual. Por eso crearon Towanda Rebels. Tirando de sus teléfonos móviles y de las redes sociales empezaron a tejer una red que sirviera de altavoz para dar a conocer las experiencias que les ha tocado vivir solo por ser mujeres. El nombre no es casual. Towanda es el grito de guerra de Evelyn en la película 'Tomates verdes fritos'. «Queríamos hacer llegar el mensaje del feminismo radical», explica Lozano, quien aclara que «radical no significa odiar a los hombres, si no ir a la raíz de la opresión: el patriarcado».

Hace poco más de un año comenzaron a subir vídeos a YouTube para hablar de feminismo. Comentaban noticias dando su punto de vista y desmontaban mitos con un 'diccionario feminista'. Su canal fue creciendo poco a poco gracias a la difusión en las redes sociales. Hasta que llegó 'Yo te creo'. El vídeo superó las 200.000 visualizaciones en cuestión de horas y se convirtió en todo un símbolo de apoyo a la víctima de la 'Manada'. Su mensaje fue repetido en las concentraciones contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Después llegó su campaña '¡Hola, putero!', que se erigió como uno de los temas más comentados en Twitter, y más recientemente su primer libro: '#Holaguerrera'.

La sentencia de la 'Manada' provocó una ola de indignación por todo el país y supuso un revulsivo para el movimiento feminista. «El 8 de marzo fue increíble. Ha habido un despertar de la conciencia feminista. Las mujeres estamos cansadas de la violencia sexual». Lejos de ser un caso aislado, apunta, la violencia sexual «siempre ha estado ahí». Y va más allá:«'Manadas' ha habido toda la vida, pero estamos detectando un repunte debido al consumo de la pornografía», lamenta, al tiempo que critica la existencia de una justicia patriarcal que «revictimiza» a las mujeres.

Para ellas, la violencia sexual es a día de hoy el principal objetivo de la lucha feminista. «No estamos en igualdad de condiciones, no hay una igualdad real. Todas tenemos miedo a caminar solas por la noche», señala Méndez, quien apunta directamente a la prostitución, la pornografía y la gestación subrogada. «La cuarta ola feminista tiene que tener claro que no todo vale y no tiene un precio».

Tampoco les convence el concepto 'micromachismos'. «Tenemos que empezar a hablar de violencia normalizada. No hay acoso pequeño y hablar de 'micromachismos' hace que le quitemos importancia», apunta Lozano. Y entre sus reivindicaciones, convencer a los hombres de que la falta de igualdad es cuestión de todos.

