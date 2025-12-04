El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Manifestación celebrada en noviembre en Oviedo. Piña

Las trabajadoras de Les Escuelines irán a la huelga el 16 y 17 de diciembre

Comisiones Obreras mantiene el pulso a la Consejería de Educación y continuará con las movilizaciones

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:40

Comenta

La rebelión de las escuelas infantiles sigue. Comisiones Obreras (CC OO) considera que, una medida que el Gobierno regional calificó como estrella, debe ir acompañada ... de una fuerte inversión y de garantizar la calidad del empleo y del servicio que se presta. Es por este motivo que han fijado los días 16 y 17 de diciembre para continuar la huelga. Así lo decidieron ayer durante una nueva asamblea con las trabajadoras. Tania Alonso, delegada de CC OO, afirmó que «la afiliación dejó constancia que debemos seguir en la movilización; la consejería de Educación no tiene en cuenta las líneas rojas y su acción diaria en este conflicto se basa en la falta de concreción de los compromisos adquiridos y en los incumplimientos», precisó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  5. 5 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  6. 6 La Copa revive al Sporting de Gijón
  7. 7 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  8. 8 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  9. 9 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  10. 10 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las trabajadoras de Les Escuelines irán a la huelga el 16 y 17 de diciembre

Las trabajadoras de Les Escuelines irán a la huelga el 16 y 17 de diciembre