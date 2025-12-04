Las trabajadoras de Les Escuelines irán a la huelga el 16 y 17 de diciembre

La rebelión de las escuelas infantiles sigue. Comisiones Obreras (CC OO) considera que, una medida que el Gobierno regional calificó como estrella, debe ir acompañada ... de una fuerte inversión y de garantizar la calidad del empleo y del servicio que se presta. Es por este motivo que han fijado los días 16 y 17 de diciembre para continuar la huelga. Así lo decidieron ayer durante una nueva asamblea con las trabajadoras. Tania Alonso, delegada de CC OO, afirmó que «la afiliación dejó constancia que debemos seguir en la movilización; la consejería de Educación no tiene en cuenta las líneas rojas y su acción diaria en este conflicto se basa en la falta de concreción de los compromisos adquiridos y en los incumplimientos», precisó.

Añadió que «seguiremos en las movilizaciones, en la presión en la calle, para conseguir una verdadera negociación. Reivindicamos garantizar la calidad educativa y las condiciones laborales de las trabajadoras», destacó Tania Alonso.

Horario laboral

La representante de CC OO critica también que el acuerdo ofertado por Educación y firmado por el resto de organizaciones educativas (UGT, CSIF y USIPA) recoge un horario laboral en el que se incluye una hora diaria destinada a tareas administrativa supeditadas a ausencias o imprevistos, por lo que consideran que «no se garantiza que ese tiempo sea realmente para trabajos fuera del aula», manifestó.

Por último, Alonso recordó también a todas las trabajadoras de las escuelinas que aún siguen sin estabilizar en seis ayuntamientos, un tema que la Administración aún no ha resuelto. Así como la necesidad de concretar, cuanto antes, cuando se percibirá la remuneración por la reclasificación al grupo B.