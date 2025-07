Era el primer compareciente citado para hoy en la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, el que ha ... tenido una intervención más larga y el que más sospechas ha levantado sobre el funcionamiento de la estructura administrativa y burocrática que se deriva de cada acta, informe y denuncia de los agentes de Medio Natural. Destinado en la zona de Vegadeo y con 30 años de experiencia en el servicio, ha aclarado al inicio que nada ha tenido que ver con el caso de la mina de Cerredo y que ni siquiera ha hablado del asunto con el guarda que levantó la primera acta, pese a ser «amigos». Eso no ha impedido que haya dado una opinión muy clara sobre ese asunto y otros muchos.

Una vez más se ha puesto de manifiesto que los guardas reciben poca información sobre la tramitación posterior de cada expediente, una vez que el guarda mayor lo remite a los coordinadores. De hecho, hay contradicciones entre los cinco agentes que ya han pasado por la comisión sobre si hay o no, o lo conocen, un protocolo oficial que indique qué camino y trámites ha de seguir cada asunto.

El agente de Vegadeo, de hecho, ha asegurado que dicha tramitación es bastante caprichosa« y ha añadido: »Desde que se manda a Oviedo es todo imprevisible«. Ha insistido varias veces en la misma idea: »No hay objetividad a la hora de seguir con las tramitaciones«. Incluso ha hablado de un caso en el que él trabajo en el que »se había dejado prescribir una denuncia y tuve que acudir a Fiscalía«. O que ha llegado a escuchar »esto se lo hemos solucionado« al denunciado. Incluso ha lamentado que »damos la cara en situaciones difíciles y violentas para que luego nos archiven el caso«. Igualmente, ha levantado dudas sobre las inspecciones: «Muchas veces avisan de las inspecciones. Si al tío de la mina le avisan de que van a ir el miércoles, pues el miércoles no habrá actividad».

Visiblemente molesto con el funcionamiento del servicio, el agente ha explicado que «he pasado más tiempo peleando con la Administración que con los infractores. Lo que espero es ya jubilarme y perder de vista a toda esta gente».

Aunque ha insistido en no conocer de primera mano ni haber trabajado nunca en relación con la situación de la vista, ha hecho declaraciones contundentes sobre el asunto: «Salta a la vista que no hubo una tramitación suficientemente ágil para ver qué estaba sucediendo en la mina», ha asegurado tajante, teniendo en cuenta que los primeros indicios son de 2022. Preguntado sobre si confía en la capacidad de la Administración para dilucidar si hubo fallos y responsabilidades en este caso, ha lamentado que «el resultado de esta comisión no va a ser vinculante. En un país con una tradición de honorabilidad mayor que en España esto se traduce en varias dimisiones y eso no va a suceder aquí».

«Por aquí va a pasar mucha gente que va a decir que no sabe nada. Hay que tener honorabilidad, sensatez y responsabilidad. Pero el caso es que hay seis personas muertas y uno que perdió la pierna. Que a estas alturas haya muertos por grisú es vergonzoso. ¿Estamos en los años 60? Hay accidente inevitables y otros que requieren de una depuración ejemplar. Hacía muchísimos años que no había problemas con el grisú, se estaba haciendo el trabajo en las minas en condiciones de seguridad. Es inaceptable que haya vuelto a haber un accidente».

Este mismo agente ha lamentado los cambios en la organización del servicio y la «saturación de actas de cosas intrascendentes» que «no propicia la agilidad debida ni la criba debida».

Identificación de ganado en la zona de la mina

La segunda comparecencia de la mañana ha sido la de un agente destinado en Ibias, que nada ha tenido que ver con la primera. En su caso, ha sido citado por su intervención en una identificación de cabezas de ganado en Degaña. Fue, dice, una de las tres únicas veces que ha trabajado allí.

Ha insistido este agente en que es el guarda mayor el que dicta las tareas que hay que realizar y es a él a quien se remiten los informes y actas. Una vez enviadas, asegura, nada vuelve a saber el agente sobre el asunto salvo que se le reclame más información. «No digo que no podamos saber, es que no tengo tiempo». Porque ha insistido en su intervención en el exceso de trabajo. En su caso particular, desde hace un mes y medio se encargad de todo el concejo de Ibias solo, cuando antes lo hacían entre dos personas.

En contra de lo que había dicho con anterioridad su compañero, considera que los expedientes no tardan en resolverse y ha negado problemas de coordinación.

Pero la cuestión de centraba en aquella intervención con el ganado, ya según el acta de aquella operación las vacas estaban en el monte de utilidad pública donde se situaba la mina y, en concreto, cerca de algunas de sus instalaciones. Sí vio la mina: «Estando en Cerredo es imposible no ver instalaciones mineras», ha explicado, pero ha negado en todo momento haber tenido conocimiento de cualquier actuación irregular.

La última comparecencia de la jornada en la comisión de investigación ha sido la de un agente que estuvo destinado también en Ibias durante tres años, pero cuyo contrato se ha extinguido ya. De hecho, ha centrado buena parte de su intervención precisamente en eso, en denunciar la «temporalidad y precariedad de la guardería», incidiendo en que algunos compañeros están apenas unos meses en el destino, tiempo «que no es suficiente para conocer el terreno». Ha explicado, además, que en estos momentos hay «unas cien vacantes» en el servicio y que en la última convocatoria pública de empleo salieron tres plazas.

Más allá de eso, ha confirmado que el servicio se organiza de forma jerárquica, que los guardas remiten toda la información de cada acta o expediente al guarda mayor y que es éste el que los tramita.

Como su compañero de Ibias, ha explicado su participación para la identificación de ganado en el monte de utilidad pública donde se ubicaba la mina de Cerredo, ha confirmado que vio instalaciones mineras pero ha negado tener conocimiento de cualquier irregularidad.