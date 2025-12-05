El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Las diputadas Sandra Camino (PP), presidiendo la comisión, y Delia Campomanes (IU-Convocatoria).
Parlamento en Asturias

Trifulca en el parlamento de Asturias al restringir el PP a IU que cuestione la sanidad andaluza

La diputada Sandra Camino, como presidenta de la comisión, instó a no salirse del tema porque si no «acabaremos hablando de los monos de Uganda»

R. M.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:27

Siguiendo el procedimiento habitual, la portavoz de IU-Convocatoria, Delia Campomanes, tomó la palabra este viernes para fijar la posición de su grupo sobre ... la propuesta de presupuesto para Salud del año que viene. Defendió que en Asturias se apuesta por un modelo público, con un mayor gasto por habitante, frente a los «gobiernos de la derecha» que dejan más espacio al mercado. Aludió entonces al caso de los cribados de cáncer de mama de Andalucía y ahí se empezó a torcer la cosa.

