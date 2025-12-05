Trifulca en el parlamento de Asturias al restringir el PP a IU que cuestione la sanidad andaluza

Siguiendo el procedimiento habitual, la portavoz de IU-Convocatoria, Delia Campomanes, tomó la palabra este viernes para fijar la posición de su grupo sobre ... la propuesta de presupuesto para Salud del año que viene. Defendió que en Asturias se apuesta por un modelo público, con un mayor gasto por habitante, frente a los «gobiernos de la derecha» que dejan más espacio al mercado. Aludió entonces al caso de los cribados de cáncer de mama de Andalucía y ahí se empezó a torcer la cosa.

Gloria García, diputada del PP, interrumpió para preguntar a la presidencia de la comisión, que es su compañera de filas Sandra Camino, «qué tienen que ver los cribados en Andalucía con el presupuesto en Asturias». La aludida reconoció no haber estado «atenta» pero instó a Campomanes a no salirse del debate. «Si no nos iremos de los temas y acabaremos hablando de los monos de Uganda», indicó.

La portavoz de IU-Convocatoria siguió apoyando su posición en indicadores sanitarios de Madrid, lo que provocó que la presidenta volviera a interrumpir. «Por favor, hable de Asturias. Entiendo que hagan comparaciones pero ciñámonos a Asturias», indicó.

Al término de la sesión IU-Convocatoria registró un escrito solicitando el amparo del presidente de la Junta General, Juan Cofiño, al entender que Sandra Camino provocó una «restricción indebida de la libertad de expresión parlamentaria».