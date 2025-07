El TSJA concluye que las listas de interinos de FP no fueron ajustadas a derecho

Olga Esteban Gijón Jueves, 3 de julio 2025, 17:46 Comenta Compartir

Fue un problema muy complejo, derivado de la entrada en vigor de la LOMLOE, que parecía haber logrado una solución hace un año, pero ... a la vista está que no. La ley educativa reguló la extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional, que debía integrarse en el de Profesores de Enseñanza Secundaria. Pero había un requisito: contar con titulación universitaria. Poco a poco, las comunidades fueron buscando diferentes soluciones para que un sector del profesorado, que lo había sido durante décadas, no quedara fuera, principalmente porque en su momento no existían titulaciones universitarias para esa rama o porque no había sido preciso. En Asturias también se encontró una solución, aunque lo más complicado fue buscar una salida para los pocos interinos que quedaban en esa situación.

El pasado verano, los sindicatos docentes, excepto ANPE, y la Consejería de Educación, acordaron una modificación del acuerdo de interinos que permitía incluir en la bolsa a los siete docentes que no cumplían los requisitos de la LOMLOE y que se habían quedado sin posibilidad de trabajo. ANPE no solo no firmó sino que llevó la cuestión a los tribunales. Y ahora, el TSJA les ha dado la razón. La demanda fue presentada por el despacho ovetense García Alonso y Valdeón Abogados, en su condición de servicios jurídicos de ANPE, con la intervención de Lucía García Alonso y Alba Martínez Rubio. El proceso fue impulsado por varios docentes que se vieron «injustamente relegados en las listas de interinos y en la elección de plazas, como consecuencia de la inclusión de docentes sin la titulación universitaria exigida». Aquellos docentes presentaron demandas por vulneración del principio constitucional de igualdad en relación con el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública. El tribunal reconoce que las resoluciones de la Consejería de Educación que permitieron la inclusión de aquellos docentes «supusieron un trato desigual, injustificado y discriminatorio hacia los aspirantes que sí cumplían con los requisitos de titulación para impartir docencia». Según el sindicato, «los hechos revelan una quiebra grave del principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública». Las cuatro resoluciones publicadas por la Consejería de Educación en agosto de 2024 para permitir la inclusión de aquellos docentes quedan ahora anuladas y los profesores que se vieron perjudicados pueden pedir indemnizaciones. La sentencia, dice ANPE, supone un «varapalo» para la Consejería de Educación e «impide de facto la contratación de este profesorado sin titulación universitaria», excepto que el Principado recurra en casación al Tribunal Supremo. «Los hechos revelan una quiebra grave del principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública», dicen los responsables del sindicatos, que emplazan a la consejería a no recurrir la sentencia«.

