El TSJA tramita varios contenciosos contra las últimas pruebas selectivas del Sespa

Los exámenes para las 2.003 plazas de personal estatutario ofertadas por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) comenzarán el próximo fin de ... semana. Una convocatoria con más de 65.000 inscritos que se celebrará sin que los responsables del sistema sanitario asturiano hayan resuelto todavía las quejas generadas en torno a uno de sus últimos procesos selectivos. Discrepancias que han llegado, en numerosos casos, a la vía judicial.

Estos procedimientos contencioso-administrativos, que se están tramitando actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ponen en cuestión la adjudicación de 429 plazas de auxiliar administrativo; de 993 de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE); y de otras 93 plazas de técnico especialista en Laboratorio. El origen de la polémica se encuentra en la valoración que se hizo de los méritos y formación de los aspirantes. Un asunto que estalló en el mismo momento de la convocatoria y trae cola desde hace meses.

Criterio de méritos

Frente a las resoluciones de valoración definitiva, los candidatos afectados optaron por interponer un recurso de alzada, que, de prosperar, podría invalidar el correspondiente proceso selectivo. Una situación sobre la que ya advirtieron en su momento los representantes del sindicato Sicepa-Usipa, organización que canalizó buena parte del malestar generado por discrepancias de criterio sobre los méritos computables a efectos de puntuación.

Los emplazamientos a los profesionales afectados se han sucedido en los últimos meses en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), que, sólo en los últimos quince días, ha publicado cinco notificaciones relacionadas con este asunto. La adjudicación de las plazas objeto de discusión judicial se enmarcan dentro del proceso de estabilización emprendido por la Consejería de Salud para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, que urgió a las administraciones públicas españolas a reducir la elevada tasa de interinidad de sus plantillas.

Proceso de estabilización

El mismo proceso de estabilización que ha llevado al Sespa a sacar a concurso público 2.003 plazas fijas, correspondientes a las ofertas públicas de empleo (OPE) de 2022, 2023 y 2024. La última macrooposición sanitaria se remonta a 2019 y entonces, al igual que ocurrirá el próximo fin de semana, hubo que realizar un amplio despliegue logístico para poder albergar las multitudinarias pruebas.

El grueso de los exámenes, en esta ocasión, tendrá lugar el 8, 9, 29 y 30 noviembre. Los primeros en concurrir a las pruebas serán los candidatos de las categorías de médico de Familia, enfermería, TCAE, auxiliar administrativo, Trabajo Social, higienista dental o ayudante de servicios. En total, 49.631 profesionales –el 76% de los inscritos–, que se jugarán un puesto fijo en la sanidad pública asturiana en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, donde están previstos turnos de mañana y tarde para poder llevar a cabo esta macrooposición sanria.