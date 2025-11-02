El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aspirantes en una de las últimas oposiciones sanitarias convocadas por la Consejería de Salud. D. Arienza

El TSJA tramita varios contenciosos contra las últimas pruebas selectivas del Sespa

Los recursos siguen sin resolverse cuando están a punto de comenzar las pruebas para una nueva macro oposición con más de 65.000 candidatos

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:40

Comenta

Los exámenes para las 2.003 plazas de personal estatutario ofertadas por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) comenzarán el próximo fin de ... semana. Una convocatoria con más de 65.000 inscritos que se celebrará sin que los responsables del sistema sanitario asturiano hayan resuelto todavía las quejas generadas en torno a uno de sus últimos procesos selectivos. Discrepancias que han llegado, en numerosos casos, a la vía judicial.

