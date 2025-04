UGT y CCOO alzan su voz contra la siniestralidad laboral: «Estamos convirtiendo minas seguras en chamizos»

Soraya Pérez Oviedo Miércoles, 2 de abril 2025, 15:15 | Actualizado 15:22h. Comenta Compartir

Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) alzaron su voz esta mañana en Oviedo para condenar la siniestralidad laboral por el fallecimiento el pasado lunes de los cinco trabajadores de la empresa Blue Solving, en la mina de Cerredo.

Para Gerardo Luis Arguelles de CCOO, Asturias está presenciando el desmantelamiento de un sector como es el de la minería, «muy regulado y vigilado, para convertirlo en un sector inseguro. Estamos convirtiendo minas seguras en chamizos», afirmó.

Argüelles se solidarizó con los familiares y amigos de Rubén Robla, Jorge Carro, Amadeo Bernabé, Iván Radío y David Álvarez y pidió que se depuren responsabilidades. «Lo que toca ahora mismo es dar apoyo y el máximo respecto a las familias de los trabajadores fallecidos. Y también desear una pronta recuperación para los heridos. Esto no debería de haber pasado», precisó.

Tras ser preguntado por posibles irregularidades en la concesión de la licencia de la mina, el representante de Comisiones explicó que el permiso que tenía la empresa era «una licencia para la investigación de materiales altamente eficientes» y que la planta donde ocurrió la explosión tenía autorización «para el desmantelamiento y achatarramiento».

Por su parte, Marino Fernández, secretario de salud laboral de UGT, explicó que es necesario esperar a que culmine la investigación del accidente, pero «lo que no es lógico es que en 2025 sigan sucediendo este tipo de situaciones. Se tienen que revisar los protocolos y luego habrá que depurar responsabilidades», destacó.

Fernández aseguró que desde hace 30 años que no ocurría un accidente de estas características en Asturias. «Es inexplicable e intolerable que en 2025 ocurran este tipo de accidentes, y más aún si ocurren por la carencia de medidas de prevención. Terminamos el año pasado con 21 fallecidos en accidentes laborales en Asturias, los accidentes morales en el trabajo no cesan. La normativa en prevención de riesgos laborales no se está cumpliendo con el rigor que debería», comentó el secretario de salud laboral de UGT.

«El empresario está obligado a cuidar de sus trabajadores»

Por último, Marino Fernández reiteró «la vital importancia» de que los trabajadores cuenten con garantías de seguridad. «Exigimos una investigación del accidente exhaustiva, donde se aclaren las causas y se asuman responsabilidades. El empresario es el que está obligado por ley a cuidar de la vida de sus trabajadores en sus centros de trabajo», zanjó.

A la concentración convocada por los sindicatos en Oviedo también asistieron un centenar de ciudadanos que han alzado también su voz para pedir justicia por los cuatro lacianiegos y un berciano que fallecieron mientras se encontraban trabajando. Con ellos, cuatro compañeros asturianos y leoneses sufrieron heridas de gravedad y están ingresados en León, Ponferrada, Cangas del Narcea y Oviedo con diferentes pronósticos.