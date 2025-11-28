UGT FICA pide un impulso seguro y sostenible para la Construcción

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:35 Compartir

UGT FICA apuesta por un modelo productivo industrial, en cuyo desarrollo la Construcción juega un papel determinante y tractor de otros sectores. El impacto del sector de la Industria de la Construcción lo consolida como uno de los motores económicos, generador de empleo y con gran impacto en el PIB de Asturias.

Es un sector que crece e innova, donde la digitalización y la descarbonización traen asociados nuevos retos y perfiles laborales. Es necesario invertir en formación profesional a lo largo de la vida laboral porque el sector necesita la recualificación profesional y la incorporación de nuevos profesionales.

Para ello es fundamental crear las condiciones socio laborales donde aspectos como; la estabilidad en el empleo, buenas condiciones salariales y unas relaciones laborales respetuosas, son primordiales para hacer atractivo al sector.

Pero el gran reto es poner freno a los inaceptables datos de siniestralidad laboral que sufre el sector. Una siniestralidad que, al igual que en el resto de sectores económicos, se mantiene en cotas inasumibles para la sociedad.

UGT FICA exige un Pacto de Estado contra la Siniestralidad Laboral, una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se dote de más recursos a la Inspección de Trabajo y que se incrementen los motivos y las sanciones ante los incumplimientos en materia preventiva, porque no se puede olvidar que detrás de cada accidente laboral y enfermedad profesional hay familias que sufren las consecuencias económicas y humanas de esta lacra.

Urge también establecer coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores dada la elevada exigencia física, el desgaste profesional y los riesgos inherentes del sector que se agudizan a medida que los trabajadores van cumpliendo años.

Es necesaria inversión pública integral y coordinada para el mantenimiento, creación y renovación de infraestructuras, así como la intervención de las diferentes administraciones para asegurar el acceso asequible a viviendas dignas y equipamientos sociales. Apremia un Plan Estatal de Vivienda que favorezca a los trabajadores más vulnerables y en especial, a los jóvenes, el acceso a una vivienda digna.

UGT FICA Asturias quiere destacar la labor de la Fundación Laboral de la Construcción, entidad paritaria, fruto del diálogo social que ha contribuido al avance del sector y que tiene el reto de adaptarse al futuro. Un diálogo social que ha mejorado las relaciones laborales y las condiciones económicas y sociales del conjunto de empresas y trabajadores del sector.

