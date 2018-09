El rector se declara «absolutamente contrario al machismo» en las aulas y fuera de ellas Comportamientos como los del profesor de Psicología expedientado por dedicar comentarios sexistas a sus alumnas «son anacrónicos», afea Santiago García Granda | No descarta que pueda haber más casos, aunque niega que existan ahora mismo más denuncias LAURA MAYORDOMO Gijón Jueves, 13 septiembre 2018, 12:58

Había mucho interés en conocer la opinión del rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, sobre el caso del profesor del Departamento de Psicología expedientado por proferir todo tipo de comentarios sexistas y vejatorios hacia sus alumnas. Antes de presidir la ceremonia oficial de apertura del curso académico, García Granda se mostró «absolutamente contario al machismo en las aulas y en cualquier sitio. Hemos demostrado en todas nuestras actuaciones que esos comportamientos son anacrónicos y más en una institución como la universidad, que tiene que dar ejemplo».

«¿Puede haber más casos de este tipo en la Universidad de Oviedo?», se le ha preguntado. «Claro, somos un colectivo muy grande, puede haberlos», ha respondido para, a renglón seguido, aclarar que hoy por hoy «no conozco que exista ninguna denuncia» por acoso en la universidad.

Respecto al tiempo transcurrido desde que las alumnas presentaron la primera queja contra el citado profesor (hoy catedrático), en el curso 2014-2015, apuntó que probablemente se debió a que el colectivo afectado «no ha llamado a la puerta oportuna». Por el contrario, señaló, cuando elevaron su denuncia al vicerrectorado de Estudiantes y al propio Rectorado, «hemos tardado muy poco» en resolverlo. Las alumnas lo denunciaron en febrero y, tras varios meses de investigación, por parte de un instructor y una secretaria, el pasado agosto se conocía la resolución.

No obstante, ésta no es firme todavía ya que el profesor tiene la posibilidad de presentar alegaciones a la misma. Eso explica por qué el expedientado se encontraba ayer en las aulas de la Facultad de Psicología, en el primer día de clase del curso. «No sé cómo se encuentra porque no he tenido contacto con él desde que se inició el expediente», manifestó García Granda.

El rector también reconoció que el número de episodios de estas características que se denuncian y llegan a una sanción en el conjunto de la universidad española no son muy abundantes. Por eso, quiso explicar, «existe una cierta inercia que nos lleva quizá a tolerar, porque los límites no están claros, algún tipo de actuaciones que no deberían tolerarse».