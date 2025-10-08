El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un grupo de estudiantes camina por un campus universitario español. R. Jiménez

El Gobierno endurece los requisitos para crear nuevas universidades

Los criterios, entre ellos tener 4.500 alumnos e investigadores que capten el 2% del presupuesto, los deben cumplir también los centros antiguos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:13

Comenta

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que fija los nuevos requisitos para la creación de universidades, que endurece de ... forma significativa los actuales. Pedro Sánchez aseguró que busca garantizar que cualquier universidad, presente o futura, expida títulos en España con criterios de calidad equiparables a los europeos, especialmente en su labor investigadora, pero también evitar que algunas autonomías populares, entre las que citó a Madrid, vuelvan a autorizar, como en los últimos años, universidades que en realidad no son más que «academias» o «chiringuitos educativos privados». El proyecto cuenta con el respaldo de los principales rectores y de los alumnos y con el rechazo frontal de barones del PP encabezados por Isabel Ayuso. En el Principado, la Dirección General de Universidad está analizando el texto, con varios cambios respecto a los últimos borradores, para ver si afecta o no a alguno de los proyectos asturianos en marcha. Cabe recordar que el de la Universidad Europea en Gijón se encuentra a la espera del dictamen del Consejo General de Política Universitaria.

